Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm Đoàn Thể thao Việt Nam

Cùng dự buổi gặp mặt có Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ đoàn và vận động viên đội tuyển cầu mây.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển đã ổn định, sức khỏe của các vận động viên được bảo đảm. Đoàn cũng chủ động triển khai các phương án hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại ASIAD 20 là địa điểm ăn, ở của các đoàn được bố trí phân tán tại nhiều khu vực khác nhau, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này khiến công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc hỗ trợ các đội tuyển gặp không ít thách thức.

Tuy nhiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành thông suốt và kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong những tình huống phát sinh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong ngày 19.9, đội tuyển bóng chuyền bãi biển và đội tuyển boxing cũng sẽ tới Nhật Bản, tiếp tục hội quân cùng Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi đấu với nỗ lực và khát vọng cao nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng thời đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 20.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Aichi là một trong những địa phương có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích cũng như hình ảnh của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn góp phần tạo niềm tự hào, khích lệ tinh thần cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng cũng trao tặng món quà là 100 triệu đồng của Uỷ ban Olympic Việt Nam tới Đoàn Thể thao Việt Nam

Đại sứ mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực và nỗ lực hết mình, qua đó góp phần hướng tới một kỳ ASIAD thành công.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng ân cần thăm hỏi, động viên các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như bắn súng, điền kinh, cầu mây; đồng thời lưu ý toàn đoàn tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, tính toán điểm rơi phong độ và phương pháp thi đấu phù hợp với từng vận động viên.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tặng áo đồng phục của Đoàn Thể thao Việt Nam cho Đại sứ Phạm Quang Hiệu

Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong việc theo sát, hỗ trợ vận động viên, giúp các tuyển thủ duy trì trạng thái tốt nhất cả về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu.

Thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam và với tình cảm của người đã có nhiều năm gắn bó với ngành thể thao, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Chuyến thăm sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại ASIAD 20

Ông nhấn mạnh, khi bước vào ASIAD 20, toàn đoàn cần nỗ lực thi đấu, phấn đấu giành thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh kết quả chuyên môn, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam cần góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng cũng trao tặng món quà 100 triệu đồng của Uỷ ban Olympic Việt Nam tới Đoàn Thể thao Việt Nam nhằm tiếp thêm động lực cho toàn đoàn thi đấu thành công, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

ASIAD 20 chính thức khai mạc tại Aichi-Nagoya tối 19.9, mở ra những ngày tranh tài sôi động của thể thao châu Á. Với sự chuẩn bị, quyết tâm cùng những lời động viên trước giờ Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài, nỗ lực vì thành tích và màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.