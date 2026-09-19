1. Kevin Diks (Indonesia): Dẫn đầu danh sách là trung vệ 29 tuổi Kevin Diks với mức định giá kỷ lục lên tới 5 triệu euro. Sau khi trung vệ đồng hương Jay Idzes vắng mặt vì chấn thương, Diks trở thành cầu thủ giá trị nhất tại giải đấu lần này. Diks đang đá chính cho Borussia Mönchengladbach ở Bundesliga.

2. Hamza Choudhury (Bangladesh): Xếp ở vị trí thứ hai là tiền vệ phòng ngự Hamza Choudhury với mức định giá 4 triệu euro. Cầu thủ 28 tuổi này là một trong những cái tên tiếng tăm nhất tại giải năm nay khi có hơn 10 mùa giải khoác áo Leicester City. Choudhury mang đến đẳng cấp cho khu vực trung tuyến của tuyển Bangladesh nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

3. Abdullah Iqbal (Pakistan): Trung vệ 24 tuổi Abdullah Iqbal của Pakistan gây ấn tượng khi đứng thứ ba với giá trị chuyển nhượng 3 triệu euro. Dù còn trẻ, anh đã khẳng định được tiềm năng lớn và là trụ cột nơi hàng thủ của đội nhà. Iqbal đang đá cho Mjallby ở giải vô địch quốc gia Thụy Điển.

4. Emil Audero (Indonesia): Thủ thành 29 tuổi này đóng góp vào sức mạnh của Indonesia và được Transfermarkt định giá 2,8 triệu euro. Kinh nghiệm thi đấu tại Serie A là điểm cộng lớn giúp Audero trở thành một trong những thủ môn đáng gờm nhất tại giải năm nay.

5. Calvin Verdonk (Indonesia): Hậu vệ trái Calvin Verdonk đứng ở vị trí thứ năm với mức định giá 2,5 triệu euro. Anh đang thi đấu tại Lille ở Ligue 1 và sở hữu khả năng công thủ toàn diện.

6. Maarten Paes (Indonesia): Một thủ môn khác của Indonesia góp mặt trong danh sách là Maarten Paes, người đang chơi cho Ajax và được định giá 2 triệu euro ở tuổi 28. Sự cạnh tranh giữa anh và Audero tạo nên chiều sâu đáng kể ở vị trí gác đền của tuyển Indonesia.

7. Dean James (Indonesia): Ở vị trí thứ bảy, hậu vệ trái 26 tuổi Dean James được định giá 1,7 triệu euro. Anh đã chơi 5 trận cho tuyển Indonesia từ năm ngoái và sẽ cạnh tranh suất đá chính cùng Verdonk. Anh đang đá chính cho Go Ahead Eagles ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

8. Justin Hubner (Indonesia): Trung vệ trẻ 23 tuổi Justin Hubner cán mốc định giá 1 triệu euro. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Hubner đã sớm khẳng định năng lực ở các cấp độ đội tuyển Indonesia. Anh đang đá chính cho Fortuna Sittard ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

8. Nicholas Mickelson (Thái Lan): Tuyển thủ Thái Lan duy nhất trong danh sách này là Nicholas Mickelson, người đang thi đấu tại Bundesliga cho Elversberg. Anh cũng là cầu thủ được định giá cao nhất "Voi chiến" hiện tại khi cán mốc 1 triệu euro.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.