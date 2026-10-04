Xã Liên Minh tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

Sáng 4-10, UBND xã và Hội Khuyến học xã Liên Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2026 và phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Tiến Toàn (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh tuyên dương những cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phòng Văn hóa xã

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Trọng tâm là gắn việc học với thực tiễn, chuyển kiến thức thành kỹ năng và sử dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong học tập, lao động, sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Liên Minh Nguyễn Hữu Minh đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng “thực học, thực hành”, khai thác học liệu số, tăng cường STEM, Robotics và hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Các gia đình, dòng họ và cộng đồng tiếp tục duy trì các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, gắn với “Bình dân học vụ số”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hường và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Nguyễn Hữu Mạnh biểu dương học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phòng Văn hóa xã

Năm 2026, kết quả học tập của con em Liên Minh tiếp tục có nhiều điểm đáng ghi nhận. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có 79 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên, nhiều em trúng tuyển các trường THPT chất lượng cao và trường chuyên của thành phố.

Ở kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, có 103 học sinh trúng tuyển với tổng điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên…

Những kết quả trên có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Thời gian tới, Hội Khuyến học xã Liên Minh tiếp tục củng cố tổ chức, quan tâm người học có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực xã hội, duy trì các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của địa phương.