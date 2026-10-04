65 năm thành lập Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế quốc dân

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (thứ 5 từ phải) trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho tập thể khoa Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đánh giá cao những đóng góp của Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Quốc dân đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Trong suốt 65 năm qua, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực đã đào tạo và cung cấp cho nền kinh tế hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Lực lượng này đã và đang đảm nhận những vị trí then chốt trong các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Tập thể các nhà khoa học, giảng viên của Khoa đã đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về dân số, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đây là những luận cứ khoa học có giá trị thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ những thành tích, truyền thống đã có, Thứ trưởng Lê Quân mong rằng, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực tiếp tục quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực Kinh tế và quản lý nhân lực. Trong thời gian tới, Khoa sẽ đạt được nhiều thành tích cao.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “65 năm của Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực nằm trong 70 năm của Đại học Kinh tế Quốc dân, sự lớn mạnh của khoa chính là một phần sự lớn mạnh của đại học. Để có được ngày hôm nay, biết bao thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo và cán bộ đã dành cho Khoa những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, thay mặt lãnh đạo đại học, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và cán bộ của Khoa, đặc biệt là các thầy cô đã nghỉ hưu”.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Bùi Đức Thọ nói thêm, ĐH Kinh tế Quốc dân đang chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới. Để đạt mục tiêu ấy, mỗi đơn vị trong đại học là một mắt xích quan trọng. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực là một mắt xích không thể thiếu. Chiến lược phát triển của Khoa gắn chặt với chiến lược chung của đại học.

Theo đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ đề nghị Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm tiên phong đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn với chuyển đổi số, để người học có chuyên môn vững, tư duy độc lập, năng lực thích ứng và đạo đức nghề nghiệp;

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về lao động, việc làm, quản trị nhân lực và phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế học thuật của nhà trường. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, với doanh nghiệp và mạng lưới cựu sinh viên, để cùng nhà trường mở rộng không gian phát triển.