Gần 4.000 sinh viên Học viện Tài chính học kỹ năng lái xe an toàn

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Trường Giang (báo cáo viên Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) đã trình chiếu một số hình ảnh thực tế nhiều tai nạn xảy ra thời gian gần đây sau đó phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tập trung phân tích thực trạng tham gia giao thông của lứa tuổi sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên vừa bước vào môi trường đại học.

Cán bộ CSGT tuyên truyền ATGT đến sinh viên.

Đánh giá từ thực tiễn công tác cho thấy, sinh viên là nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên, có nhu cầu đi lại rất cao nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông. Nhiều em mới làm quen với việc sử dụng phương tiện cá nhân, mới có giấy phép lái xe và còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống trên các tuyến giao thông trọng điểm. Mặt khác, khi xa gia đình, rời khỏi sự quản lý, nhắc nhở thường xuyên của cha mẹ và môi trường phổ thông, một bộ phận sinh viên dễ xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là trong chấp hành pháp luật.

Trên cơ sở nhận diện rõ các nguy cơ đó, cán bộ tuyên truyền đã tập trung chỉ ra các hành vi vi phạm phổ biến và nguyên nhân dẫn đến tai nạn như: Điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện điều khiển; vi phạm quy định về nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe.

Các em sinh viên làm bài thi trắc nghiệm ngay tại buổi tuyên truyền.

Các em sinh viên từ những kiến thức được truyền tải đã cùng nhau quét mã QR để tham gia cuộc thi trắc nghiệm nhỏ về lái xe với phần thưởng đến từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau phần tuyên truyền, chương trình chuyển sang nội dung thực hành kỹ năng lái xe máy dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT và giáo viên Trường Trung cấp nghề Châu Hưng.

Các em sinh viên tại phần thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Từ tư thế ngồi, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, cách điều khiển tay lái, sử dụng phanh, quan sát khi di chuyển đến việc xử lý phương tiện trong các tình huống cụ thể, các kỹ năng được hướng dẫn theo từng bước. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng nếu thực hiện không đúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát phương tiện cũng được cán bộ hướng dẫn, chỉnh sửa ngay trong quá trình thực hành.

Không khí tại khu vực thực hành trở nên sôi nổi khi các bạn sinh viên lần lượt được trải nghiệm các bài tập lái xe. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lý thuyết, các em có cơ hội trực tiếp thực hiện những thao tác đã được hướng dẫn và tự nhận biết những điểm còn hạn chế của mình.

Cán bộ CSGT và giáo viên Trường Trung cấp nghề Châu Hưng hướng dẫn các em sinh viên thực hành.

Theo anh Nguyễn Minh Cương (cán bộ Trường Trung cấp nghề Châu Hưng), qua hướng dẫn thực hành có thể nhận thấy, nhiều sinh viên dù đã biết điều khiển xe máy nhưng chưa thực sự chú ý đến những kỹ năng cơ bản như tư thế ngồi, cách sử dụng phanh, giữ khoảng cách an toàn hay quan sát trước khi chuyển hướng. Đây đều là những thao tác cần được hình thành thành thói quen ngay từ đầu để người điều khiển có thể chủ động hơn khi gặp các tình huống bất ngờ trên đường.

“Khi được hướng dẫn trực tiếp, các em sẽ dễ hình dung hơn việc phải kiểm soát tay lái, sử dụng phanh, giữ thăng bằng và quan sát như thế nào để đảm bảo an toàn. Chúng tôi mong muốn sau chương trình, mỗi sinh viên sẽ hình thành cho mình những kỹ năng lái xe cơ bản, từ đó tự tin hơn nhưng không chủ quan khi tham gia giao thông”, anh Nguyễn Minh Cương chia sẻ.

Việc kiểm tra xe trước khi di chuyển là hết sức quan trọng.

Từng thao tác nhỏ khi điều khiển xe máy đều được cán bộ CSGT hướng dẫn cẩn thận.

Các đơn vị tham gia buổi đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên Học viên Tài Chính.