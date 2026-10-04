Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học khoa Giáo dục đặc biệt trong 25 năm xây dựng và phát triển.

Thứ trưởng nhấn mạnh, sự trưởng thành của khoa gắn với những bước tiến của ngành giáo dục trong bảo đảm quyền học tập, mở rộng cơ hội phát triển cho người học có nhu cầu giáo dục đặc biệt, góp phần xây dựng nền giáo dục công bằng, nhân văn.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo Thứ trưởng, Khoa Giáo dục đặc biệt là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo ngành giáo dục đặc biệt, góp phần xây dựng nền tảng khoa học, cung cấp luận cứ cho chính sách, đào tạo từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng đội ngũ phục vụ giáo dục đặc biệt.

Trong bối cảnh nhu cầu hỗ trợ người học ngày càng đa dạng, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập ngày càng cấp thiết, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ, bảo đảm học liệu, công nghệ và điều kiện tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các dịch vụ hỗ trợ.

Sự trưởng thành của Khoa Giáo dục đặc biệt gắn với những bước tiến của ngành giáo dục trong bảo đảm quyền học tập, mở rộng cơ hội phát triển cho người học có nhu cầu giáo dục đặc biệt, góp phần xây dựng nền giáo dục công bằng, nhân văn. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh

Trên nền tảng 25 năm, Thứ trưởng đề nghị khoa cùng nhà trường tập trung vào những định hướng sau: tiếp tục phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn về giáo dục đặc biệt, đáp ứng nhu cầu của hệ thống giáo dục; Phát huy vai trò nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho chính sách về giáo dục đặc biệt.

Gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, cần ưu tiên nghiên cứu liên ngành, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ; chú trọng kiểm chứng, chuyển giao vào thực tiễn các kết quả về phát hiện, can thiệp sớm, học liệu tiếp cận và đánh giá tiến bộ, đồng thời cung cấp thông tin cho việc hoàn thiện chính sách của ngành.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tiếp tục góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội và chất lượng giáo dục giữa các địa bàn. Đồng thời, xây dựng năng lực học thuật bền vững, mở rộng hợp tác quốc tế có chiều sâu để đóng góp lâu dài cho ngành.

Thứ trưởng mong Trường đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ chuyên gia kế cận, các nhóm nghiên cứu và liên kết giữa những lĩnh vực liên quan; tiếp thu thành tựu quốc tế gắn với thực tiễn Việt Nam, tạo nền tảng để Khoa nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, hành trình 25 năm của Khoa Giáo dục đặc biệt là sự tiếp nối từ những người đặt nền móng ban đầu đến các thế hệ giảng viên, nhà nghiên cứu, giáo viên và những người trực tiếp làm việc với trẻ, phụ huynh và gia đình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.(Ảnh: THANH TÙNG)

Mỗi thế hệ đều góp phần tạo nên dòng chảy tri thức, đào tạo nguồn nhân lực và tìm kiếm những phương thức hỗ trợ trẻ ngày càng tốt hơn. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, tâm nguyện “không để trẻ nào bị bỏ lại phía sau” được thể hiện rõ trong hành trình ấy.

Đánh giá cao sự lựa chọn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và nghiên cứu sinh theo đuổi giáo dục đặc biệt, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, đây là hành trình của tình yêu thương, đòi hỏi sự tận tâm và bền bỉ trước những thách thức của nghề.

Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trưởng Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường đại học Sư phạm Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trưởng Khoa Giáo dục đặc biệt cho biết, tiền thân của khoa là Trung tâm Giáo dục đặc biệt được thành lập năm 1995 và Tổ bộ môn Giáo dục đặc biệt thuộc Khoa Tâm lý - Giáo dục. Ngày 19/6/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Khoa Giáo dục đặc biệt. Từ lớp chính quy đầu tiên với 21 sinh viên, đến nay, khoa đào tạo ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Hằng năm, khoa có khoảng 250 sinh viên chính quy, 150 học viên vừa làm vừa học và 500 học viên văn bằng hai nhập học.

Quy mô đào tạo sau đại học cũng tăng, với 103 học viên cao học khóa K36 và 18 nghiên cứu sinh đang học; 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành giáo dục đặc biệt.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen. (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo mô hình tổ chức mới của nhà trường, khoa chuyển từ bốn bộ môn theo dạng khuyết tật sang 2 nhóm chuyên môn, gồm: Khoa học về rối loạn phát triển; Khoa học về khuyết tật giác quan, ngôn ngữ và vận động.

Trong 25 năm, đội ngũ giảng viên thực hiện gần 50 đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp; công bố hơn 35 bài báo thuộc danh mục Scopus và ISI, khoảng 800 bài báo khoa học trong nước; biên soạn hơn 30 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo về giáo dục đặc biệt.

Dịp này, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khoa; đồng thời trao giấy khen cho các đối tác và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng khoa.