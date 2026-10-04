Họp phụ huynh không nói về quỹ trường, quỹ lớp: Những 'tâm thư' gửi gắm ở hộc bàn

Học sinh điều hành buổi họp phụ huynh

Thạc sĩ Lê Trung Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A7, chia sẻ xuất phát từ mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, cuộc họp phụ huynh đầu năm của lớp ngoài chuyện không thu quỹ trường, quỹ lớp, còn có điều đặc biệt là do chính các em học sinh điều hành bằng hình thức song ngữ (Anh-Việt). Theo cô Hằng, dù trong lớp mỗi em có một thế mạnh khác nhau, nhưng để tất cả các em đều tham gia phong trào, hoạt động của lớp, bên cạnh ban cán sự lớp cố định, mỗi tháng sẽ có ban cán sự lớp lâm thời để làm công tác điều hành, tổ chức lớp. Mục đích để các em mạnh dạn, tự tin, học sinh nào cũng phải...nói và năng nổ hoạt động.

Học sinh lên kế hoạch, tổ chức buổi họp phụ huynh bằng hình thức song ngữ

Trước ngày diễn ra cuộc họp, các em được giao "nhiệm vụ" đặc biệt là mỗi em đều quay 1 clip từ 1,5 đến 2 phút để gửi gắm những điều em muốn nói với cha mẹ. Cùng với đó, mỗi em có nhiệm vụ mỗi ngày sẽ viết vào cuốn sổ "Lòng biết ơn" 5 điều các em biết ơn mỗi ngày. Cuối mỗi tháng, sẽ nộp cuốn sổ đó về giáo viên chủ nhiệm.

Theo cô Hằng, những điều nghe qua tưởng như bình thường nhưng có lẽ với nhiều em học sinh lại chưa từng trải nghiệm. "Lớp 11A7 là lớp tích hợp, có nhiều điều kiện học tập và sinh hoạt trong cuộc sống. Nhưng không ít em cho rằng những điều kiện đó là đương nhiên các em có được, mà không biết ba mẹ cũng vất vả theo những cách khác nhau"- cô Hằng chia sẻ.

Học sinh gửi những điều muốn nói với cha, mẹ

Theo giáo viên Lê Trung Thu Hằng, 19 Clip của học sinh trong lớp gửi đến gia đình là 19 câu chuyện, tâm tư khác nhau. Các em cảm ơn ba mẹ đã chăm lo cho mình có cuộc sống tốt đẹp mười mấy năm qua. Có em gửi lời xin lỗi ba mẹ về những lần cãi vã, bướng bỉnh làm ba mẹ phiền lòng. Cũng có em đặt mục tiêu khắc phục mặt chưa tốt trong năm học. Chẳng hạn có hai bạn trong lớp học rất giỏi, xuất sắc nhưng lại không giao tiếp với các bạn còn lại, về nhà cũng hiếm khi tâm sự với ba mẹ. Các bạn đã đặt mục tiêu cải thiện giao tiếp và tham gia các phong trào của lớp. Các em còn chia sẻ về ước mơ, định hình các em của 5 năm sau...Những ước mơ, câu chuyện rất gần gũi, thân quen nhưng không phải lúc nào các em cũng sẻ chia với người lớn"- cô Hằng, cho biết.

Sổ "Lòng biết ơn" và những lá thư gửi gắm đến thầy cô, cha mẹ

Chứng kiến buổi họp phụ huynh "đặc biệt", không ít phụ huynh xúc động trước tâm sự của các con mình. Nhiều phụ huynh ghi lại khoảnh khắc con gửi những điều muốn nói, rưng rưng đọc cuốn sổ "Lòng biết ơn" của con, chứng kiến con thay đổi, trưởng thành hơn dù mới qua năm học mới được một tháng. Đến phần video của con mình, phụ huynh đều quay clip lại, nở nụ cười tươi vì thấy con biết ghi nhận công lao của ba mẹ và có trách nhiệm với cuộc sống. Phụ huynh của hai bạn học giỏi nhất lớp nhưng không bao giờ nói chuyện cũng rất bất ngờ khi thấy con nói trong video.

Lá thư của một phụ huynh gửi đến con mình

Gửi lại dưới hộc bàn lá thư cho con trai, có phụ huynh viết: "Con trai à, bố biết tuổi 17 của con có rất nhiều điều phải suy nghĩ, chuyện học hành, bạn bè, những ước mơ và cả những điều đôi khi con chưa biết phải chia sẻ cùng ai. Nếu có lúc con thất bại, đừng sợ. Nếu có lúc con mệt mỏi, cứ về với gia đình. Bố có thể không hiểu hết những điều con đang nghĩ, nhưng bố luôn muốn sẵn sàng nghe và ở bên con. Lớp 11 rồi, thời gian phía trước không còn quá dài, hãy cố gắng hết sức cho những điều con muốn, nhưng cũng đừng quên giữ cho mình một trái tim tử tế và một tuổi trẻ thật đẹp. Bố luôn tự hào vì con - không phải vì con đạt được điều gì mà vì con là con trai của bố. Bố không mong con lúc nào cũng phải giỏi nhất, cũng không cần con phải trở thành người giống bố. Bố chỉ mong con sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và đủ bản lĩnh để lựa chọn con đường của mình"

Không chỉ kết nối học sinh với cha mẹ, cô Lê Trung Thu Hằng còn giao "nhiệm vụ" học sinh cũng phải gửi gắm điều muốn nói với cô, để từ đó cô, trò hiểu nhau, tạo lớp học đoàn kết. Cô Hằng, cho biết, trước đây nhiều bạn sống kiểu "công tử bột" tiểu thư". Tuy nhiên, các em cần hiểu rằng, gia đình càng có điều kiện thì càng phải có trình độ và thái độ tốt để thành công.

Những điều gửi đến cô giáo chủ nhiệm

Gửi thư đến cô giáo chủ nhiệm, một em học sinh trong lớp viết: "Trong năm học này, có lẽ điều con thấy may mắn nhất có lẽ là gặp được cô chủ nhiệm. Trong 1 tháng qua - dù đây là thời gian không dài cũng không ngắn nhưng con thấy được sự tận tâm, tận lực mà cô đã dành cho tụi con. Cô là một người cô vô cùng nhiệt huyết, và cô chỉ mới nhận lớp nhưng cũng đã bắt được sóng của lớp siêu nhanh. Vì vậy, cô đã đem một làn gió mới đến cho lớp.

Có lẽ lúc đầu lớp và cô vẫn còn nhiều khúc mắc vì cái tôi của lớp quá cao và vẫn còn khá trẻ con. Thế nhưng cô vẫn luôn kiên nhẫn để dạy dỗ, chỉ bảo để tụi con trưởng thành hơn. Con mong con và lớp sẽ cùng nhau đoàn kết, chăm chỉ hơn và cùng cô tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa"

Gửi cô Hằng, trong suốt 10 năm làm lớp trưởng, con thấy may mắn vì được gặp cô. Một cô chủ nhiệm năng động, hoạt bát, nhiệt huyết. Cô đến và làm 11A7 trở nên náo nhiệt hơn. Cô cũng làm cho lớp nề nếp, nghiêm túc hơn. Con biết những lần cô la đều là vì mong lớp tốt hơn, biết rằng cô la vậy thôi chứ cô thương lớp lắm. Con mong rằng cô mãi trẻ đẹp và giữ ngọn lửa nghề này, vì với con, mỗi giáo viên không chỉ là người lái đò mà còn là người truyền lửa cho mọi thế hệ qua sông. Hẹn một ngày không xa được uống cafe cùng cô, chơi pickleball với cô và sau này khi thành công, con mong con sẽ được mời cô đến tham dự ạ. (Thư của em Lê Tuyết Anh- Học sinh lớp 11A7)