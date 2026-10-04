Cụ thể, ở nội dung thi cán bộ Đoàn giỏi, Quân đoàn 34 đạt giải Nhất. Ở phần thi tuyên truyền viên trẻ, Đội tuyên truyền viên trẻ Quân đoàn 34 cũng đạt thành tích xuất sắc và được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Quân đoàn 34 đạt nhiều thành tích cao tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Về thành tích cá nhân, Đại úy Võ Hoàng Vũ - Chính trị viên phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 được trao tặng danh hiệu Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên xuất sắc toàn quân. Với những kết quả trên, Quân đoàn 34 nằm trong 5 đội thi có thành tích cao tại hội thi, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-10) tại TP. Cần Thơ, Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, khu vực phía Nam có 18 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia. Các nội dung thi được tổ chức nghiêm túc, khoa học, hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm an toàn.

Hội thi là dịp để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, nâng cao khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh niên.