Trao học bổng cho sinh viên dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 16 suất học bổng cho các sinh viên dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí 80 triệu đồng do Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang vận động hỗ trợ.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với sinh viên dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Qua đó, góp phần khuyến khích tinh thần hiếu học, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.