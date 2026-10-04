Nhiều địa phương ở Cà Mau công khai đường dây nóng về lạm thu trong trường học

Chiều 4.10, UBND xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương vừa công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Một buổi sinh hoạt của học sinh Trường THCS Tân Ân trong năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Chí Hiểu

Theo đó, đường dây nóng được thiết lập nhằm tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng thu các khoản không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục; tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định cùng các nội dung khác có liên quan đến giáo dục…

Các thông tin phản ánh cần nêu rõ nội dung vụ việc, địa điểm, thời gian xảy ra và thông tin liên quan để thuận tiện cho việc tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

UBND xã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội là đơn vị tiếp nhận phản ánh, thông qua đầu mối đường dây nóng gồm: Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân Nguyễn Văn Lịnh (điện thoại: 0918 184 867) và Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Lê Chí Thắng (điện thoại: 0888 221 279).

Thời gian tiếp nhận trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chủ tịch UBND xã Năm Căn Võ Văn Hành cho hay, xã cũng vừa công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cha mẹ học sinh có thể liên hệ, cung cấp thông tin vụ việc để ngành chức năng có cơ sở xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

UBND xã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội là đầu mối tiếp nhận thông tin, qua các số điện thoại: Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh Quang (điện thoại: 0913 657 152), Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Lê Thế Yên (điện thoại: 0919 161 446). Thời gian tiếp nhận trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trong giờ hành chính; trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định.

UBND phường Tân Thành cũng vừa thông tin đường dây nóng để các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn chủ động phản ánh khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm lạm thu, dạy thêm không đúng quy định. Qua đó, nhằm góp phần công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Lâm Bảo Xuyên (điện thoại: 0919 156 679) và Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Thành Hồ Thị Phương (điện thoại: 0918 442 344) sẽ tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Xã Định Thành cũng đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Đường dây nóng do Chủ tịch UBND xã Định Thành Nguyễn Trung Hiếu (điện thoại: 0945 945 445) và Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Trương Hồng Nhiếm (điện thoại: 0915 948 080) tiếp nhận từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trong giờ hành chính.

Trường THPT Cà Mau thông tin đường dây nóng nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của phụ huynh, học sinh

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau Võ Thanh Hùng, để kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của phụ huynh, học sinh, cơ quan, đơn vị…, nhà trường đã công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định.

Đường dây nóng do Hiệu trưởng Võ Thanh Hùng (điện thoại: 0914 676 147); Phó Hiệu trưởng Huỳnh Hữu Vinh (điện thoại: 0917 166 572) và Phó Hiệu trưởng Lê Phúc Triển (điện thoại: 0989 814 314) tiếp nhận.

UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định về danh mục, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Trước đó, ngày 4.9.2026, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định về danh mục, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Việc thu các khoản dịch vụ phải được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và có sự thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục với cha mẹ học sinh.

Đối với cấp mầm non, mức thu tối đa tiền ăn, uống 3 bữa là 43.000 đồng/trẻ/ngày; cấp tiểu học là 63.000 đồng/học sinh/ngày; cấp trung học cơ sở là 93.000 đồng/học sinh/ngày; cấp trung học phổ thông là 96.000 đồng/học sinh/ngày...

Một số khoản thu khác được thực hiện theo mức quy định cụ thể hoặc trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ học sinh, bảo đảm phù hợp chi phí thực tế và đúng quy định.