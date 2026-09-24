Hai cha con bị xử phạt vì dựng chuyện mất 1,65 tỉ đồng

Hai cha con dựng chuyện mất trộm bị phạt mỗi người 3,5 triệu đồng về hành vi "báo tin giả".

Ngày 24/9/2026, Công an phường Long An cho biết, đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt ông C.V.N và con trai là C.V.T, cùng ngụ xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh. Mỗi người bị phạt 3,5 triệu đồng về hành vi "báo tin giả" theo quy định.

Trước đó, ngày 10/9/2026, ông C.V.N cùng con trai đến Công an phường Long An trình báo việc bị chiếm đoạt số tiền 1,65 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo nội dung trình báo ban đầu, số tiền lớn được cho là đã bị lấy mất sau khi ông N. rút tiền tại ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy sự việc không diễn ra như trình báo.

Cụ thể, trước đó ông N. đã vay tạm của một người quen số tiền 1,7 tỉ đồng để sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng. Sau đó, ông N. cùng con trai nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này và thống nhất dựng lên câu chuyện bị mất tiền nhằm che giấu sự việc.

Sau khi rút tiền tại ngân hàng, ông N. cầm túi nylon chứa 1,65 tỉ đồng đi ra ngoài. Theo kịch bản đã thống nhất, người con trai chạy đến lấy túi tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, ông N. giả vờ hoảng loạn, hô hoán về việc bị mất tiền và đến cơ quan Công an trình báo. Trước những chứng cứ được cơ quan chức năng thu thập, hai cha con thừa nhận toàn bộ hành vi. Qua đó, lực lượng Công an xác định vụ việc bị chiếm đoạt 1,65 tỉ đồng như trình báo là không có thật.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Long An xác định hành vi của ông C.V.N và C.V.T vi phạm điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an phường Long An sau đó lập biên bản, ra Quyết định xử phạt hành chính. Mỗi người bị phạt 3,5 triệu đồng. Qua vụ việc, Công an phường Long An khuyến cáo người dân khi trình báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần cung cấp thông tin trung thực, chính xác. Việc cố tình báo tin không đúng sự thật không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh, xử lý của cơ quan chức năng mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin chính xác khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh và xử lý.