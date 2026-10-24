“Bambi: Lãnh địa săn mồi” cũng là tác phẩm thứ tư của The Twisted Childhood Universe (TCU), vũ trụ kinh dị do nhà làm phim Rhys Frake-Waterfield cùng hãng Jagged Edge Productions phát triển.

Thương hiệu gây chú ý với ý tưởng biến những nhân vật văn học, cổ tích quen thuộc thành hình tượng đen tối, tàn bạo để gửi gắm những thông điệp mang tính phản biện.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Bambi là chú nai đáng yêu gắn với bộ phim hoạt hình cùng tên do Disney phát hành năm 1942.

Nhưng trong “Bambi: Lãnh địa săn mồi”, hình tượng quen thuộc ấy được lật ngược hoàn toàn. Với cặp gạc khổng lồ, đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn, Bambi biến thành quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng giữa khu rừng tăm tối.

Bộ phim do đạo diễn người Anh Dan Allen thực hiện, khai thác câu chuyện theo hướng kinh dị quái vật và sinh tồn. Nhân vật trung tâm là Xana (Roxanne McKee) cùng con trai Benji (Tom Mulheron).

Sau tai nạn xe, hai mẹ con mắc kẹt trong khu rừng hẻo lánh, nơi một sinh vật nguy hiểm đang rình rập. Chuyến đi bất ngờ biến thành cuộc chạy trốn nghẹt thở, khi Xana phải tìm mọi cách bảo vệ con trai trước cuộc săn đuổi của quái vật.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở sự đảo ngược vai trò giữa kẻ đi săn và con mồi. Từ chú nai từng chịu sự truy đuổi của con người, Bambi nay trở thành sinh vật thống trị lãnh địa, biến khu rừng thành nơi con người phải chiến đấu để giành lấy sự sống. Bên cạnh những màn truy sát, phim còn gợi mở câu chuyện về sự tàn phá thiên nhiên, mất mát và bản năng bảo vệ gia đình.