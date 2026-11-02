'Godzilla Minus Zero' tạo sức nóng trước ngày ra rạp

Theo The Hollywood Reporter, hai suất chiếu "Godzilla Minus Zero" tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 39 đều kín khán giả. Bộ phim được lựa chọn làm tác phẩm tâm điểm của liên hoan, trình chiếu tại Hulic Hall Tokyo, khu Ginza. Nhiều người hâm mộ mặc trang phục hóa trang thành Godzilla, mang theo mô hình quái vật đến rạp. Sau suất chiếu thứ hai, khán phòng vang lên những tràng pháo tay kéo dài.

Trước đó, tác phẩm cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt tại buổi công chiếu ở nhà hát TCL Chinese Theatre, Los Angeles (Mỹ), với sức chứa khoảng 900 người. Diễn viên Kamiki Ryunosuke, người tiếp tục đảm nhận vai Shikishima Koichi, cho biết anh ấn tượng trước tình cảm và sự nhiệt tình của khán giả quốc tế dành cho thương hiệu Godzilla.

Trong khi đó, Hamabe Minami chia sẻ nhiều người hâm mộ đã chủ động trò chuyện với đoàn phim tại bữa tiệc sau buổi công chiếu, thể hiện sự yêu thích qua trang phục và các phụ kiện mang hình tượng quái vật.

"Godzilla Minus Zero" gây bão tại Liên hoan phim Tokyo năm nay. Ảnh: Toho

"Godzilla Minus Zero" là phần tiếp theo của bom tấn "Godzilla Minus One" - năm 2003. Lấy bối cảnh năm 1949, khoảng hai năm sau những sự kiện trong "Godzilla Minus One", phần phim mới tiếp tục khai thác cuộc sống của gia đình Shikishima trong quá trình Nhật Bản tái thiết sau chiến tranh và thảm họa Godzilla. Khi cuộc sống dần ổn định, một mối đe dọa mới xuất hiện, đẩy các nhân vật vào những lựa chọn khó khăn để bảo vệ người thân.

Đáng chú ý, phim đưa King Ghidorah - quái vật ba đầu, một trong những đối thủ biểu tượng của Godzilla vào câu chuyện. Theo Kamiki Ryunosuke, chủ đề gia đình giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện, vừa là nguồn sức mạnh, vừa có thể khiến con người trở nên dễ tổn thương hơn.

Phần phim tiếp tục do Yamazaki Takashi đạo diễn. Trước đó, "Godzilla Minus One" năm 2023 đạt doanh thu hơn 7,65 tỷ yen tại Nhật Bản và trở thành phim châu Á đầu tiên giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar lần thứ 96.

Ra mắt tại Liên hoan phim New York hồi tháng 9, "Godzilla Minus Zero" hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, dựa trên 52 bài đánh giá. Nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter nhận xét tác phẩm là một “cú nổ phóng xạ”, đồng thời đánh giá sức hấp dẫn của phim không kém phần tiền nhiệm.