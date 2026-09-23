Bám sát cơ sở để thực hiện nhiệm vụ

Công an xã Phước Sơn kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh cho các cơ sở trên địa bàn. Ảnh: CAX

Thực tế đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng công an cơ sở phải gần dân, sát địa bàn, chủ động nhận diện vấn đề, xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại nơi phát sinh.

Chuyển sang quản trị theo địa bàn

Qua 1 năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, bước đầu đã có những chuyển biến trong phương thức hoạt động.

Khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp cho công an xã, phường, những vấn đề về ANTT được đặt trực tiếp vào trách nhiệm của lực lượng đang có mặt tại địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý vụ việc mà còn phải nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các lực lượng và vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn ANTT.

Cách tiếp cận này đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm khác nhau. Tại xã Đồng Tâm, sau khi địa bàn được sắp xếp từ 23 ấp còn 8 ấp, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn thành 8 tổ với 55 thành viên. Các tổ phối hợp tuần tra ban đêm, nắm tình hình tại khu dân cư, tuyến đường và những địa bàn thường xuyên có người qua lại; đồng thời tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo Công an xã Đồng Tâm, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tạo thêm “tai mắt” cho công an xã.

Còn tại phường Phước Long, công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT được tăng cường, trong đó chú trọng các cơ sở lưu trú, nhà trọ và những địa điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn. Việc kiểm tra, hướng dẫn quản lý cư trú, khai báo tạm trú, lưu trú và kiểm tra ma túy được gắn với yêu cầu phòng ngừa tội phạm ngay tại địa bàn.

Tại phường Hố Nai, công tác phòng ngừa được đưa vào trường học thông qua tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy. Cách làm này cho thấy vai trò của công an cơ sở không chỉ nằm ở xử lý vi phạm mà còn mở rộng sang xây dựng môi trường an toàn, tác động trực tiếp đến nhóm đối tượng trẻ tuổi.

Trong môi trường công nghiệp, yêu cầu này càng rõ. Các đơn vị công an khu công nghiệp tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ, chính quyền và công an địa bàn trao đổi thông tin, nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh. Với những địa bàn tập trung đông công nhân, cơ sở sản xuất, nhà trọ và hoạt động kinh doanh dịch vụ, việc đưa công tác nắm tình hình đến gần doanh nghiệp và người lao động chính là cách phòng ngừa từ sớm.

Từ những cách làm nêu trên có thể thấy, hiệu quả bước đầu của mô hình 2 cấp không chỉ nằm ở việc “thêm nhiệm vụ cho cơ sở”, mà nhiệm vụ được gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa bàn.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm từ cơ sở

Một mô hình tổ chức chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cơ chế vận hành được hoàn thiện. Với công an địa phương 2 cấp, vấn đề này càng quan trọng bởi phân cấp, phân quyền phải đi cùng năng lực thực hiện, cơ chế phối hợp và trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn.

Tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức công an địa phương 2 cấp và đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường vào ngày 14-9, các cán bộ, chiến sĩ phản ánh khó khăn, kiến nghị về nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe cán bộ, chiến sĩ, chủ động phát hiện và tháo gỡ khó khăn ngay từ nơi phát sinh. Các đơn vị nghiệp vụ phải nâng cao trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với công an xã, phường, nhất là đối với những nhiệm vụ mới được phân cấp; không để vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công tác và việc phục vụ nhân dân.

Phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất được triển khai với 21 tiêu chí và quán triệt đến 100% công an các đơn vị, địa phương. Tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình 2 cấp, Công an thành phố đã khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình.

Đối với công an xã, phường, trọng tâm là tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Các phòng nghiệp vụ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ công an cơ sở, nhất là đối với những lĩnh vực mới được phân cấp. Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng cũng phải được quan tâm chú trọng.

Cùng với đó, phải tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Khi lực lượng này được kiện toàn, hoạt động thường xuyên và gắn với từng khu dân cư, khả năng nắm bắt thông tin từ cơ sở được tăng cường. Đây là nguồn lực quan trọng để công an xã thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm.

Tại buổi việc với Công an xã Bàu Hàm vào ngày 16-9, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng công an xã tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời thực hiện quyết liệt Đề án 06, Nghị quyết số 57 và xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ.

Sau một năm, mô hình công an địa phương 2 cấp tại Đồng Nai đang bước qua giai đoạn vận hành ban đầu để hướng đến giai đoạn hoàn thiện, hướng đến việc giải quyết sớm các vấn đề phát sinh về ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.