Điểm tựa cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, ông Lường Văn Hoàng ở bản Cang từng có thời gian sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người. Không có việc làm ổn định, thiếu vốn sản xuất, lại mang tâm lý mặc cảm nên con đường tái hòa nhập cộng đồng của ông gặp không ít khó khăn.

Nắm được hoàn cảnh đó, Công an xã cùng với đội ngũ lãnh đạo bản thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cán bộ xã cũng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn ông lựa chọn công việc phù hợp với điều kiện gia đình. Nhờ đó, đã giúp ông từng bước vượt qua mặc cảm. Từ những công việc ban đầu như nuôi cá lồng, phát triển mô hình trồng rau xanh, ông đã tạo ra thu nhập cho bản thân. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của bản và được mọi người tin tưởng, đón nhận.

Ông Lường Văn Hoàng (bản Cang) chia sẻ: Khi mới trở về sau những tháng năm trả giá cho lỗi lầm mà mình gây ra, tôi rất tự ti, không muốn gặp ai, làm gì, vì sợ dân bản xa lánh. Nhưng được cán bộ xã, công an xã và bà con trong bản thường xuyên tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cách làm ăn, tôi đã nhận ra mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, tôi cố gắng lao động, chấp hành tốt pháp luật, chăm lo cho gia đình và không để người thân, chính quyền địa phương thất vọng.

Lực lượng công an cùng các phòng, ban xã đến gia đình người lầm lỡ để động viên tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, Công an xã đang quản lý 29 đối tượng nghiện ma túy, tù tha về chưa xóa án tích. Vì vậy, xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, góp phần phòng ngừa tội phạm, xã đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Công an xã là lực lượng chủ chốt, tích cực xuống các bản rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của từng trường hợp. Phân công từng cán bộ, chiến sĩ theo dõi, giúp đỡ, vận động để người lầm lỡ tăng thêm hiểu biết về pháp luật, không để tái phạm. Đồng thời, tuyên truyền đến nhân dân không kỳ thị, xa lánh người từng vi phạm pháp luật và tích cực giúp họ từng bước hòa nhập bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Bên cạnh đó, xã định hướng việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ cây trồng, con giống, công cụ sản xuất, góp phần giúp đỡ người lầm lỡ vươn lên thay đổi cuộc sống.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động của các phòng, ban, đoàn thể xã, người lầm lỡ trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực. Từ chỗ mặc cảm, ngại tiếp xúc, chưa có định hướng làm ăn, nhiều người đã chủ động tham gia lao động sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình. Với lợi thế về lòng hồ và nhiều đồng cỏ rộng, họ đầu tư mua giống nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc, làm trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân. Nhiều người tích cực giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, chủ động cung cấp các tin báo cần thiết khi có hành vi phạm tội xảy ra tại bản. Đồng thời, họ luôn chia sẻ câu chuyện của bản thân để khuyên nhủ thanh, thiếu niên không vi phạm pháp luật, tự mình vươn lên bằng nghị lực bản thân. Nhờ một phần công sức của người lầm lỡ, xã Mường Mô được UBND tỉnh công nhận là xã không ma túy vào năm 2025.

Lực lượng Công an xã tuần tra ở các bản góp phần ngăn ngừa tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn thường xuyên trao đổi với gia đình người lầm lỡ, để họ cùng phối hợp quản lý, động viên và tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù được lao động, sửa chữa khuyết điểm. Đồng thời, yêu cầu các bản phát huy tinh thần đoàn kết, giúp họ từng bước hòa nhập để lấy lại niềm tin và không tái phạm.

Thiếu tá Khoàng Văn Tài – Phó Trưởng Công an xã cho biết: Để nâng cao hiệu quả việc tài hòa nhập cộng đồng, thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lầm lỡ. Đẩy mạnh phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể chú trọng kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và nhân rộng những trường hợp tiến bộ, làm ăn hiệu quả. Đồng thời, động viên mỗi người trở về cộng đồng chủ động khắc phục khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và kiên trì lao động để khẳng định sự thay đổi của bản thân.

Một lời động viên đúng lúc, một việc làm phù hợp hay một khoản vốn nhỏ có thể trở thành điểm tựa để người từng lầm lỗi đứng dậy. Khi cộng đồng mở rộng vòng tay và bản thân mỗi người quyết tâm hướng thiện, cánh cửa trở về với cuộc sống bình thường sẽ luôn rộng mở. Đó cũng là cách xã Mường Mô xây dựng địa bàn bình yên, đoàn kết và giàu tình người.