Bài ca Bãi Sậy
VHXQ - Sông Đầm ôm Bãi Sậy xanh, Mặt hồ lắng đọng long lanh mây trời. Bốn bề con nước đầy vơi, Chim đàn hội tụ bên đời sống quê.
Đầm sen dang rộng vòng tay,
Ôm mây, ôm cả chim bay cuối trời.
Mái chèo khua bóng Sậy rơi,
Nghe trong sóng nước vọng lời người xưa.
Về đây trong ánh bình minh,
Hương ngâu ngan ngát mái đình Thạch Tân.
Mây hồng soi bóng sông xanh,
Chim đàn chao giữa mùa lành yêu thương.
Bãi Sậy lối nhỏ sông quê,
Âm thầm che chở người về năm xưa.
Địa đạo vang mãi dấu son,
Kỳ Anh còn vọng nước non nghĩa tình.
Dẫu cho năm tháng đổi thay,
Tình quê vẫn mãi đong đầy trong tim.
Sông quê chở nặng tình quê
Chở bao ước vọng đường về tương lai
Đà Nẵng nối bước ngày mai,
Bãi Sậy thêm rộng, thêm dài… ước mơ.
Sông ơi neo giữ tuổi thơ,
Quê mình xanh mãi bến bờ mai sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bai-ca-bai-say-3354475.html