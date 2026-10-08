Nga phân bổ kinh phí phát triển cơ sở hạ tầng ngành khách sạn

Quảng trường Mikhail ở Tver. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tại cuộc họp Chính phủ hôm 7/10, ông Mishustin nhắc lại rằng Tổng thống Nga đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải khai thác tiềm năng to lớn của mọi vùng miền trên cả nước mà không có ngoại lệ.

"Các sáng kiến ​​của Chính phủ Liên bang đang được triển khai trong ngành du lịch nhằm tạo ra các điểm tham quan du lịch mới, cơ sở lưu trú và khu nghỉ dưỡng hoạt động quanh năm", ông Mishustin cho biết.

Cung điện Hoàng gia ở Tver. (Ảnh: THÙY VÂN)

Gần 3 tỷ ruble được thông báo phân bổ để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tại Adygea, Buryatia và vùng Tver. Số tiền cũng được sử dụng để tiếp tục xây dựng mạng lưới tiện ích và đường sá kết nối các điểm du lịch. Các điểm du lịch này gồm các khu nghỉ dưỡng Lago-Naki, Magic Baikal và Zavidovo.

Ông Mishustin nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng điều này sẽ cho phép nhiều công dân và du khách hơn nữa đến thăm những địa điểm độc đáo và du lịch, trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên và các di tích lịch sử".

Thành phố Ulan-Ude, thủ phủ của Cộng hòa Buryatia. (Ảnh: THÙY VÂN)

Trước đó, vào hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bài phát biểu chào mừng các đại biểu và khách mời của Diễn đàn Du lịch Quốc tế lần thứ 6 đã khẳng định cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch.

Công việc này đòi hỏi sự phối hợp nỗ lực giữa nhà nước, giới doanh nghiệp và chính quyền địa phương để bảo đảm du lịch trở thành một lĩnh vực kinh tế sinh lợi, tạo thêm doanh thu, giúp tạo việc làm và bảo tồn các bảo tàng, di tích kiến ​​trúc, công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.