Đón nhận ý kiến xây dựng hướng tới Đại hội lần thứ X của Giáo hội

Kính thưa chư Tăng Ni, quý nhân sự trí thức, cư sĩ và bạn đọc

Từ đầu năm 2026, Báo Giác Ngộ đã thiết lập chuyên mục “Đại hội GHPGVN”, nhằm thông tin về diễn tiến chuẩn bị tổ chức sự kiện quan trọng của Giáo hội, đó là Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là lần đầu tiên, sự kiện quan trọng này được tổ chức tại TP.HCM. 9 lần trước, kể từ Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam (được xem là Đại hội I), diễn ra từ ngày 4 đến 7-11-1981, tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội.

Hướng đến sự kiện quan trọng này, Báo Giác Ngộ đón nhận các ý kiến góp ý xây dựng từ chư Tăng Ni, quý nhân sĩ trí thức, cư sĩ và những người yêu mến đạo Phật, trong tinh thần kỳ vọng về một Giáo hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, như chủ đề của Đại hội X GHPGVN.

Các ý kiến có thể góp ý về việc sửa đổi Hiến chương, Nội quy Tăng sự phù hợp với tình hình đất nước hiện tại, các vấn đề cần quan tâm, đổi mới để Giáo hội xứng đáng là chủ thể kế thừa lịch sử hàng nghìn năm của Phật giáo Việt Nam, là kết tinh trí tuệ của Tăng Ni, cư sĩ, tín đồ các tổ chức Giáo hội, hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước; thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời tôn trọng và duy trì truyền thống các tổ chức, hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chánh pháp.

Các ý kiến xây dựng sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên ấn phẩm báo Giác Ngộ hàng tuần, trên báo điện tử Giác Ngộ online; đặc biệt các ý kiến thiết thực và giá trị sẽ đăng tải trong chuyên đề về Đại hội X của Báo Giác Ngộ.

Bài, ý kiến xin gửi về tòa soạn, theo địa chỉ email onlinegiacngo@gmail.com, hoặc địa chỉ bưu điện Báo Giác Ngộ, số 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Thời gian tiếp nhận từ nay cho đến ngày 30-10-2026. Để tiện cho tòa soạn trong liên lạc trao đổi lúc cần thiết, liên hệ về nhuận bút, báo biếu, ngoài bút danh, xin ghi rõ thông tin cá nhân: Pháp danh (hoặc họ và tên), số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản cá nhân - nếu có).