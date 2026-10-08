NSƯT Chí Trung bất ngờ rao bán hàng loạt đồ đạc, thanh lý nội thất gỗ chạm khắc tinh xảo

Thông tin được nam nghệ sĩ vắn tắt thông báo: “Chuyển nhà có nhu cầu chuyển nhượng”. Cùng với đó, anh đăng tải clip quay cận cảnh dàn đồ dùng nội thất bằng gỗ như tủ kính, sập gụ… Đây đều là các sản phẩm có kích thước lớn, sở hữu đường nét chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Chí Trung không công bố giá bán trong bài đăng mà cho biết những người quan tâm có thể liên hệ để trao đổi. Nam nghệ sĩ cũng không chia sẻ thêm về nơi ở mới hay lý do thay đổi chỗ ở.

Nghệ sĩ Chí Trung trực tiếp giới thiệu những món đồ muốn bán. Ảnh chụp màn hình

Trước đây, vào khoảng năm 2024, NSƯT Chí Trung từng mở lòng chia sẻ về căn hộ nằm tại khu tập thể số 1 Tràng Tiền. Nơi đây khởi đầu chỉ từ một không gian khiêm tốn rộng vỏn vẹn 7m². Trải qua nhiều đợt cải tạo, diện tích nới rộng lên chừng 33m² và chính thức trở thành chốn đi về gắn bó với anh từ năm 1978 đến nay.

Phần lối đi đã xuống cấp tại căn nhà cũ. Ảnh chụp màn hình

Căn nhà nằm trong khu tập thể cũ phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội, có lối đi nhỏ và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Chí Trung từng nói anh không thể tùy ý sửa chữa do những vướng mắc về pháp lý. Với nam nghệ sĩ, đây không đơn thuần là một nơi ở mà còn là không gian lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình và hơn bốn thập niên đời sống cá nhân.

Một số không gian sống trong căn nhà đã đồng hành cùng nghệ sĩ Chí Trung 4 thập niên. Ảnh chụp màn hình

Chí Trung là con trai của cặp đôi nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Do sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ bé anh đã hướng theo học violin. Dẫu vậy, sau 4 năm gắn bó thì việc học đàn không đạt kết quả như kỳ vọng. Hoàn thành xong chương trình trung học, anh quyết định không thi đại học mà lựa chọn nộp hồ sơ vào Nhà hát Tuổi trẻ. Vượt qua cuộc thi đầy cạnh tranh với hơn 2000 thí sinh, anh xuất sắc trúng tuyển và chính thức gắn bó với ánh đèn sân khấu.

Chí Trung có những thành công với chính kịch. Anh đã có những vai diễn để đời trong các vở lớn như Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn-sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời. Ngoài ra, khán giả còn biết đến Chí Trung với vai trò nghệ sĩ hài. Anh từng đóng vai Táo Giao thông nhiều năm trong chương trình Gặp nhau cuối năm và ghi được ấn tượng với khán giả.

NSƯT Chí Trung thường được công chúng biết đến nhiều thông qua vai Táo Giao thông trong Gặp nhau cuối năm. Ảnh: FBNV

Song song với mảng sân khấu hài, anh còn góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình cũng như điện ảnh nổi tiếng, tiêu biểu có Tết này ai đến xông nhà, Ghen, Thái sư Trần Thủ Độ và dự án gần đây là Độc đạo.

Trong vai trò quản lý, Chí Trung đã được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đó, anh rời vị trí lãnh đạo và nghỉ hưu năm 2022, sau nhiều năm làm công tác quản lý, đạo diễn và biểu diễn tại nhà hát.

Thời điểm sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ vẫn nhiệt tình nhận lời góp mặt ở một số dự án nghệ thuật. Vào năm 2024, anh tái xuất sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ khi đảm nhận vai trò đạo diễn dựng vở Tiếng gọi mùa hè. Trong cùng giai đoạn, anh cũng tham gia một số chương trình truyền hình, dự án phim ảnh và tích cực sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Chí Trung hiện có cuộc sống bình yên bên bạn gái kém 18 tuổi. Ảnh: FBNV