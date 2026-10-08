Việt Nam vào Top 10: Khi du lịch được nhớ bằng bản sắc

Một vị trí đáng mừng. Nhưng phía sau một bảng xếp hạng du lịch luôn có một câu hỏi thú vị hơn: Điều gì khiến người ta nhớ về một đất nước sau khi chuyến đi đã kết thúc?

Có lẽ không chỉ là cảnh đẹp.

Một vịnh Hạ Long kỳ vĩ, một Hội An cổ kính, một Huế trầm mặc, một Hà Nội nhiều lớp ký ức hay một TP.HCM luôn chuyển động đều có thể tạo ấn tượng. Nhưng cảnh đẹp, dù quý giá, không phải thứ duy nhất làm nên một điểm đến. Điều níu giữ du khách lâu hơn thường là cảm giác về một nơi chốn - cách con người sống, cách món ăn được nấu, cách một con phố thức dậy, một câu chuyện được kể và một nền văn hóa hiện diện tự nhiên trong đời sống.

Đó chính là lợi thế đáng kể của Việt Nam.

Nhìn từ trên cao, những lớp mái ngói cổ trải dài hai bên trục phố cho thấy cấu trúc đô thị đặc trưng của Hội An. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng, từ đô thị đến biển đảo, Việt Nam sở hữu một không gian văn hóa đa dạng, nơi mỗi vùng đất có một giọng nói, một phong vị và một cách kể chuyện riêng. Du khách có thể đi qua nhiều vùng địa lý nhưng cũng đồng thời đi qua nhiều lớp văn hóa.

Ẩm thực là một trong những "cánh cửa" dễ mở nhất để bước vào thế giới ấy. Phở, bánh mì, cà phê đã trở thành những cái tên quen thuộc với du khách quốc tế. Nhưng sức hấp dẫn của ẩm thực Việt không nằm ở vài món ăn nổi tiếng. Nó nằm trong sự phong phú của món ăn vùng miền, trong chợ quê, hàng quán nhỏ, bữa cơm gia đình và những nguyên liệu gắn với thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán của từng cộng đồng.

Một món ăn ngon có thể khiến du khách thích Việt Nam. Nhưng câu chuyện phía sau món ăn mới có thể khiến họ nhớ Việt Nam.

Và con người chính là phần khó sao chép nhất của một điểm đến.

Sự thân thiện, cởi mở của người Việt từ lâu đã được xem là một lợi thế của du lịch. Trong thời đại mà hình ảnh một điểm đến có thể xuất hiện trên màn hình trước khi du khách đặt chân tới, trải nghiệm thật lại càng quan trọng. Một cuộc trò chuyện với người dân địa phương, một lần thử làm nghề truyền thống, một bữa cơm trong không gian bản địa đôi khi có giá trị hơn cả một điểm check-in đẹp.

Trình diễn ánh sáng và 3D tại cầu Trung Đạo trong Đại Nội Huế về đêm. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bởi du lịch, ở tầng sâu nhất, là một cuộc gặp gỡ giữa con người với con người.

Kết quả bình chọn của Condé Nast Traveler vì thế không chỉ là một thành tích để ngành du lịch tự hào. Nó cho thấy những giá trị vốn có của Việt Nam - thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người - đang trở thành sức hút trên thị trường quốc tế.

Nhưng được yêu thích cũng đồng nghĩa với một trách nhiệm lớn hơn: giữ được điều khiến mình được yêu thích.

Không thể khai thác cảnh quan đến mức làm tổn thương cảnh quan. Không thể quảng bá văn hóa trong khi những không gian văn hóa bị thương mại hóa đến mức mất đi bản sắc. Không thể nói về trải nghiệm bản địa nếu đời sống địa phương chỉ còn là một "phông nền" cho khách du lịch.

Khi mục tiêu năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa, câu chuyện không chỉ là đón được bao nhiêu người. Quan trọng hơn là họ nhìn thấy gì, cảm nhận gì, mang theo ký ức gì và có muốn trở lại hay không.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được biết đến như một danh thắng nổi tiếng với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ như một dải ngọc được rải đều trên bờ biển Đông Bắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, kỳ vĩ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Việt Nam có đủ "nguyên liệu" để trở thành một điểm đến được yêu thích: cảnh quan đẹp, di sản dày, ẩm thực phong phú, con người giàu lòng mến khách. Điều cần thiết là biết kết nối những giá trị ấy thành trải nghiệm có chiều sâu và, quan trọng hơn, biết gìn giữ chúng.

Bởi du lịch không chỉ đưa người ta đến một nơi. Du lịch khiến một nơi chốn bước vào ký ức của một con người.

Vì thế, vị trí thứ 10 đáng để vui mừng. Nhưng thứ hạng đáng theo đuổi lâu dài hơn có lẽ là một thứ hạng không nằm trên bất kỳ bảng xếp hạng nào: Việt Nam là nơi du khách đã đến một lần và muốn trở lại, bởi họ vẫn còn những câu chuyện chưa kể hết về đất nước này.