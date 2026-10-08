Loại quả được ưa chuộng khắp thế giới, Việt Nam trồng bạt ngàn thành đặc sản, giá chỉ từ 15.000 đồng/kg

Trong số những loại trái cây mùa hè, đào luôn có sức hút riêng nhờ lớp vỏ phủ lông mịn, phần thịt mọng nước cùng hương vị chua ngọt đặc trưng. Tùy từng giống, quả đào có thể giòn, chắc hoặc mềm ngọt khi chín, thích hợp để ăn tươi và chế biến nhiều món giải nhiệt.

Đây là loại trái cây quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, cây đào được trồng tại những vùng có khí hậu mát mẻ, đặc biệt là các địa phương miền núi phía Bắc như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Không chỉ được yêu thích bởi hương vị, quả đào còn là nguồn cung cấp nước, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng.

Quả đào một loại trái cây rất phổ biến - Ảnh minh hoạ

Đặc sản vùng cao có nhiều giống, giá chỉ từ 15.000 đồng/kg

Tại Việt Nam, đào thường được trồng ở các khu vực có mùa đông lạnh, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch tương đối lớn. Điều kiện khí hậu phù hợp giúp cây sinh trưởng, ra hoa và kết trái.

Một số giống đào được biết đến gồm đào Mông, đào Pháp, đào vàng, đào trắng và đào mỏ quạ. Mỗi giống có những đặc điểm riêng về kích thước, màu sắc, độ giòn và hương vị.

Đào Mông thường có quả nhỏ, lớp vỏ xanh hoặc xanh vàng, khi chín có thể chuyển sang sắc vàng đỏ. Phần thịt tương đối chắc, vị chua thanh xen lẫn ngọt nhẹ. Đây là loại đào được nhiều du khách tìm mua khi đến các vùng cao vào mùa thu hoạch.

Trong khi đó, đào vàng có màu sắc bắt mắt, phần thịt vàng, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Đào trắng thường có phần thịt màu trắng kem, mọng nước và vị ngọt dịu hơn. Một số giống đào được tuyển chọn để trồng theo hướng hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các thành phố lớn.

Không chỉ có vị chua ngọt, ngon miệng mà quả đào còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh hoạ

Trên thị trường, giá đào phụ thuộc vào giống, kích thước, chất lượng, thời điểm thu hoạch và nguồn gốc, mức giá có thể dao động từ khoảng 15.000 đến 70.000 đồng/kg. Những giống đào cao cấp hoặc nhập khẩu có thể đắt hơn đáng kể.

Vào chính vụ, khi nguồn cung dồi dào, đào thường có mức giá dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, mức 15.000 đồng/kg không phải giá bán cố định quanh năm mà chỉ xuất hiện ở một số thời điểm, loại hàng và khu vực nhất định.

Đào có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch, bổ miếng chấm muối ớt hoặc chế biến thành trà đào, sinh tố, mứt và các món tráng miệng. Những quả còn giòn thường phù hợp với món ăn vặt chua cay, trong khi đào chín mềm thích hợp để làm đồ uống.

Quả đào mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Không chỉ có hương vị hấp dẫn, đào còn cung cấp nhiều nước, chất xơ và các vi chất cần thiết.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g đào vàng tươi cung cấp khoảng 42 kcal, 10,1g carbohydrate, 1,5g chất xơ, 0,9g protein và lượng chất béo rất thấp. Loại quả này còn chứa kali, vitamin C, vitamin E cùng các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Chất xơ trong đào góp phần duy trì nhu động ruột, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và hạn chế táo bón khi được bổ sung cùng chế độ ăn đủ chất xơ và nước.

Có nhiều loại đào khác nhau được trồng và bán trên thị trường - Ảnh minh hoạ

Góp phần duy trì sức khỏe tim mạch: Đào chứa kali, khoáng chất tham gia vào quá trình điều hòa cân bằng dịch và hoạt động bình thường của cơ, thần kinh. Một chế độ ăn đa dạng trái cây, rau củ và thực phẩm giàu kali có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, không nên xem việc ăn đào là biện pháp điều trị bệnh tim mạch.

Cung cấp chất chống oxy hóa: Quả đào chứa vitamin C và các hợp chất thực vật như carotenoid, polyphenol. Những thành phần này tham gia vào các cơ chế chống oxy hóa của cơ thể. Dù vậy, hàm lượng vitamin C trong đào không quá cao so với một số loại trái cây khác như ổi hoặc cam.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Với hàm lượng nước cao và mức năng lượng tương đối thấp, đào tươi có thể là lựa chọn phù hợp để thay thế các món ăn vặt nhiều đường hoặc nhiều chất béo. Chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ việc duy trì chế độ ăn cân đối.

Góp phần chăm sóc làn da: Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, ăn đào không thể thay thế việc chống nắng và chăm sóc da hằng ngày.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, nên ưu tiên ăn đào tươi thay vì thường xuyên sử dụng đào ngâm siro hoặc trà đào có nhiều đường bổ sung.

Khi mua, người tiêu dùng nên lựa chọn những quả còn nguyên vẹn, không dập nát hoặc có dấu hiệu mốc. Trước khi ăn, cần rửa kỹ dưới vòi nước sạch, đặc biệt với những giống đào có lớp lông mịn trên vỏ.

Người có tiền sử dị ứng với đào hoặc các loại trái cây cùng họ cần thận trọng. Ngoài ra, không nên đập vỡ hạt đào để ăn phần nhân bên trong vì nhân hạt có thể chứa các hợp chất sinh cyanide.

Với hương vị thơm ngon, nhiều cách chế biến và giá bán tương đối bình dân khi vào mùa, quả đào là một lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú thực đơn trái cây của gia đình.