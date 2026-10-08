Vượt Bali và Phuket, hòn đảo Việt Nam đẹp nhất châu Á năm thứ 2 liên tiếp, đạt 95,26 điểm

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ công bố kết quả giải thưởng Readers' Choice Awards 2026, trong đó Phú Quốc của Việt Nam đứng đầu danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á.

Đảo Ngọc đạt 95,26 điểm trên thang 100, tiếp tục giữ vị trí số một trong năm thứ hai liên tiếp. Đây là thành tích đáng chú ý khi Phú Quốc vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng vốn được du khách quốc tế yêu thích.

Theo bảng xếp hạng, Boracay của Philippines đứng thứ hai với 94,60 điểm, tiếp đến là Palawan với 94,32 điểm. Langkawi của Malaysia xếp thứ tư với 93,50 điểm, còn Koh Samui của Thái Lan đứng thứ năm với 93,37 điểm.

Đáng chú ý, Bali của Indonesia đứng thứ sáu với 92,01 điểm, trong khi Phuket của Thái Lan xếp thứ bảy với 90,25 điểm. Ba vị trí còn lại thuộc về quần đảo Phi Phi, quần đảo Andaman và Ko Pha Ngan.

Đảo đẹp nhất châu Á 2026

Phú Quốc đã có bước tiến đáng kể trong các cuộc bình chọn của Condé Nast Traveler những năm gần đây. Năm 2023, đảo Ngọc đứng thứ tám trong danh sách các hòn đảo đẹp nhất châu Á. Đến năm 2024, Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Bali.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Phú Quốc giành vị trí số một với 95,51 điểm. Không chỉ dẫn đầu khu vực châu Á, hòn đảo này còn đứng thứ ba trong danh sách những hòn đảo tốt nhất thế giới năm đó. Đến năm 2026, đạt 95,26 điểm, Phú Quốc bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu châu Á trong bảng xếp hạng của ấn bản Mỹ.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng, chuyên giới thiệu các điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch. Giải thưởng Readers' Choice Awards được tổ chức thường niên dựa trên đánh giá và bình chọn của độc giả.

Bãi Khem Phú Quốc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang

Ở ấn bản Anh của Condé Nast Traveller, Phú Quốc cũng đạt thành tích nổi bật khi đứng thứ hai châu Á với 98,26 điểm, chỉ sau Palawan của Philippines với 98,99 điểm.

Một đại diện khác của Việt Nam là Côn Đảo xếp thứ năm với 95,71 điểm. Như vậy, Việt Nam có hai điểm đến góp mặt trong top 5 đảo đẹp nhất châu Á theo bình chọn của ấn bản Anh.

Điều gì khiến Phú Quốc được du khách quốc tế yêu thích?

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam và được biết đến với những bãi biển đẹp, làn nước trong xanh cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng phát triển.

Một trong những lợi thế nổi bật của đảo Ngọc là cảnh quan biển đa dạng. Du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại Bãi Sao, Bãi Khem hoặc khám phá những khu vực có bãi cát trắng và nước biển trong.

Cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc - Ảnh: Sun Group

Trong bài giới thiệu về các điểm đến biển đảo hồi tháng 7, Condé Nast Traveler đánh giá cao những bãi biển cát trắng và các địa điểm lặn ngắm san hô tại Phú Quốc.

Tạp chí cũng gợi ý du khách trải nghiệm tuyến cáp treo Hòn Thơm, tham quan những vườn tiêu đặc trưng của địa phương và nghỉ dưỡng tại các khu resort trên đảo.

Ngoài thiên nhiên, Phú Quốc còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan và trải nghiệm ẩm thực. Du khách có thể thưởng thức các món hải sản, khám phá chợ địa phương hoặc tìm hiểu nghề sản xuất nước mắm truyền thống.

Những năm gần đây, hệ thống lưu trú tại Phú Quốc tiếp tục phát triển với nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở các phân khúc khác nhau. Các hoạt động giải trí, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm biển đảo cũng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch.

Việc tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler cho thấy Phú Quốc đang duy trì sức hút đối với độc giả quốc tế.