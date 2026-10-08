Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa ở phố cổ rộng gần 4.000m2

Ngày 8/10, UBND phường Hoàn Kiếm khởi công Dự án Xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà (cùng thửa đất), từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua. Khu đất từng là trường THPT Lê Lợi và Tiểu học Kim Đồng, nhưng đã không còn sử dụng.

Trung tâm có tổng diện tích hơn 3.800 m2, diện tích xây dựng 2.300 m2, mật độ xây khoảng 60%. Nơi này được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường kết nối giữa văn hóa, du lịch, thương mại và cộng đồng trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Phối cảnh Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết, việc khởi công công trình vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo dựng một không gian văn hóa - sáng tạo mới giữa lòng phố cổ, nơi các giá trị di sản được bảo tồn, tiếp nối và phát huy bằng những phương thức phù hợp với đời sống đương đại.

Theo ông Tùng, Đồng Xuân - Bắc Qua là một khu vực rất đặc biệt của phố cổ Hà Nội, nơi đây không chỉ có truyền thống giao thương lâu đời mà còn hội tụ nhiều lớp giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị.

UBND phường Hoàn Kiếm kỳ vọng dự án này không chỉ là cải tạo hai công trình mà sẽ hình thành một không gian được tổ chức với những chức năng khác nhau nhưng có sự kết nối và bổ trợ cho nhau, để từng bước hình thành một điểm đến văn hóa, sáng tạo mới trong lòng khu phố cổ, một không gian văn hóa có sức sống thực sự.

Trung tâm sẽ là nơi những giá trị lịch sử, văn hóa của khu phố cổ được kể lại bằng cách thức mới; nơi nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, những người làm công nghiệp văn hóa và đặc biệt là người trẻ có thể gặp gỡ, sáng tạo và cùng tạo ra sản phẩm mới. Đó cũng là nơi người dân và du khách có thể đến để trải nghiệm, tìm hiểu và cảm nhận sâu hơn về văn hóa Hà Nội; từ đó tạo thêm những sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự kiến công trình hoàn thành vào dịp 30/4/2027.