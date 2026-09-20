Bài 2: Chọn người, dựng nền cơ sở

ĐBP - Tại Điện Biên, cùng với sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố và thành lập các chi bộ mới, lựa chọn nhân sự được xác định là khâu quan trọng, bảo đảm tổ chức sau sắp xếp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả. Người được bố trí không chỉ cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, mà còn phải có năng lực, phẩm chất, uy tín, sức khỏe và khả năng tập hợp toàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu các địa phương đặt ra trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, bản đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài 1: Trao cơ hội, thử sức trẻ

Trẻ hóa và nâng cao trình độ

Trước khi sắp xếp, xã Mường Mùn có 31 chi bộ bản. Từ ngày 1/7/2026, số lượng chi bộ còn 18, giảm 41,9%; trong đó, có 12 chi bộ được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 25 chi bộ. Giảm đầu mối, quy mô nhiều chi bộ tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đảng viên, nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã kiện toàn đội ngũ bí thư, phó bí thư và chi ủy viên của 18 chi bộ theo hướng lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, năng lực công tác, uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng tập hợp đảng viên, quần chúng; đồng thời chú trọng trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Các bí thư chi bộ, trưởng bản xã Mường Mùn nhận quyết định về tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Kết quả cho thấy cơ cấu tuổi và trình độ chuyên môn của đội ngũ bí thư chi bộ bản có sự thay đổi rõ rệt. 18 bí thư chi bộ bản hiện nay đều từ 45 tuổi trở xuống; trong đó 6 đồng chí dưới 35 tuổi, 8 đồng chí từ 36 - 40 tuổi và 4 đồng chí từ 41 - 45 tuổi. Về trình độ văn hóa, chuyên môn, 16/18 đồng chí tốt nghiệp THPT; 9/18 đồng chí có trình độ từ trung cấp trở lên, gồm 4 đại học, 1 cao đẳng và 4 trung cấp. Về lý luận chính trị, có 3 đồng chí trình độ trung cấp và 1 đồng chí trình độ sơ cấp.

Ông Trần Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mùn chia sẻ: “Sau sắp xếp, đội ngũ bí thư chi bộ bản của xã được kiện toàn theo hướng trẻ hóa, từng bước nâng cao trình độ và chất lượng, tạo tiền đề để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ kế cận. Tuy nhiên, Đảng ủy xã xác định trẻ hóa đội ngũ không có nghĩa chỉ quan tâm đến tuổi đời. Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ là phải có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, uy tín, khả năng tiếp cận cái mới, được rèn luyện qua thực tiễn và biết kế thừa kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ đi trước”.

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện tại xã Nậm Kè. Sau sắp xếp, đội ngũ bí thư chi bộ bản giảm từ 21 xuống 14 đồng chí. Cùng với giảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ có chuyển biến tích cực: 12/14 đồng chí có trình độ THPT, đạt 85,7%; 6 đồng chí trình độ đại học, đạt 42,9%; 6 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đạt 42,9%. Đáng chú ý, tuổi trung bình của đội ngũ bí thư chi bộ giảm từ 43 xuống 36 tuổi.

Đảng ủy xã Nậm Kè công bố và trao quyết định cho các bí thư chi bộ trên địa bàn.

Đồng chí Giàng A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Kè cho rằng: Chuyển biến đáng chú ý sau sắp xếp không chỉ ở việc tinh gọn số lượng, mà còn ở chất lượng đội ngũ. Đội ngũ sau kiện toàn cơ bản trẻ hơn, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tốt hơn, qua đó tạo thêm nguồn cán bộ kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và vận động Nhân dân ở cơ sở.

Việc tạo nguồn trưởng bản là đảng viên cũng được Nậm Kè chú trọng. Trong tổng số 14 trưởng bản lâm thời của địa phương có 11 đồng chí là đảng viên; 7 đồng chí có trình độ THPT; tuổi trung bình là 37. So với trước sắp xếp, kiện toàn, tuổi trung bình của đội ngũ trưởng bản tại Nậm Kè giảm 8 tuổi, tỷ lệ trưởng bản là đảng viên tăng từ 23,8% lên 78,6%.

Những thay đổi tại các địa bàn cho thấy quá trình sàng lọc, lựa chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố đang song hành với trẻ hóa về độ tuổi. Đây cũng là xu hướng được thể hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Từ chủ trương đến những con số

Đạt kết quả như hiện nay, công tác lựa chọn nhân sự được chủ động đặt ra từ sớm. Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Công văn số 1036-CV/TU (ngày 23/6), Công văn số 644-CV/BTCTU (ngày 23/6) và Công văn số 584-CV/BTCTU (ngày 4/6) để hướng dẫn, đôn đốc việc sắp xếp, thành lập và kiện toàn tổ chức Đảng ở thôn, bản, tổ dân phố.

Các xã, phường chú trọng xem xét, lựa chọn cán bộ chủ chốt ở thôn, bản có đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, xem xét lựa chọn, ưu tiên bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được đào tạo cơ bản; những đồng chí có trình độ văn hóa THPT hoặc trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (nếu có); có năng lực, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt để giữ các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

Các địa phương cũng ưu tiên lựa chọn trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Qua đó, hướng tới thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 31/12/2025. Đối với các chi bộ không thuộc diện sắp xếp, ban thường vụ đảng ủy xã, phường rà soát tổ chức và đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, kiện toàn cấp ủy khi cần thiết.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Thôn, bản, tổ dân phố là địa bàn trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy, tỉnh xác định xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận có phẩm chất, uy tín và năng lực là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó là tạo nguồn, phát triển đảng viên và từng bước chuẩn hóa đội ngũ.

Trên cơ sở các hướng dẫn, đảng ủy xã, phường trong toàn tỉnh xây dựng đề án sắp xếp, thành lập chi bộ ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, xây dựng phương án nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên. Các địa phương xác định rõ những chi bộ kết thúc hoạt động, chi bộ thành lập mới và phương án bố trí nhân sự. Việc bố trí được thực hiện theo tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 888 thôn, bản, tổ dân phố cùng chi bộ tương ứng. Số lượng giảm 38,6% so với trước. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỷ lệ bí thư chi bộ có trình độ THPT tăng từ 50,4% lên 67,3%. Tỷ lệ trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên tăng từ 73,2% lên 78,5%. Tỷ lệ trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên tăng từ 62,8% lên 74,2%.

Những chuyển biến trên đang góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 90% trở lên trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; từ 80% trở lên bí thư chi bộ có trình độ THPT; từ 90% trở lên trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Kết quả sau sắp xếp đang góp phần đưa Điện Biên tiến gần hơn tới mục tiêu quan trọng đặt ra.

Những thay đổi về tuổi, trình độ và tỷ lệ đảng viên cho thấy đội ngũ cán bộ thôn, bản đang từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, lựa chọn được người phù hợp mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là cán bộ có phát huy được năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc, tạo sự đồng thuận và mang lại chuyển biến trên địa bàn phụ trách hay không?

Câu trả lời cần được kiểm chứng bằng chính công việc ở cơ sở. Qua thực tiễn, những kỹ năng và kinh nghiệm còn thiếu cũng sẽ bộc lộ. Đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể nhằm tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Bài 3: Trưởng thành từ việc cơ sở