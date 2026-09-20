Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác bắt đầu từ ngày 20/9/2026 tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn có hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Các hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng và tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước, nhất là trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 137,42 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 32,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 32,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo thống kê của phía Hoa Kỳ, đến hết tháng 7/2026, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Hoa Kỳ, tăng 5 bậc so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng điều đáng chú ý không chỉ là sự gia tăng về quy mô thương mại mà còn ở mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế.

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thương mại song phương là tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có thế mạnh về công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng, điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông thủy sản; trong khi Hoa Kỳ có thế mạnh về công nghệ, máy móc, thiết bị, năng lượng, hàng không, nông sản và nguyên liệu đầu vào.

Doanh nghiệp hai nước ngày càng coi trọng vai trò của nhau trong chiến lược kinh doanh và chuỗi cung ứng. Việt Nam vừa là một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, vừa là thị trường hơn 100 triệu dân với nhu cầu ngày càng lớn về công nghệ, năng lượng và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.

"Quan hệ thương mại hai nước đang có điều kiện để chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang hợp tác sâu hơn về chất lượng, công nghệ và chuỗi giá trị", ông Đỗ Ngọc Hưng nhận định.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, dư địa mở rộng thương mại hai chiều còn lớn nếu hai nước tiếp tục phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên liệu sản xuất, năng lượng, hàng không và các sản phẩm nông nghiệp mà Hoa Kỳ có thế mạnh. Việc gia tăng nhập khẩu các sản phẩm này vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa cung cấp đầu vào cho sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có khả năng cung cấp nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Hoa Kỳ với giá cạnh tranh và chất lượng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ, bảo đảm xuất xứ, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường.

Do đó, theo ông Đỗ Ngọc Hưng, mục tiêu thời gian tới không chỉ là gia tăng kim ngạch mà hướng tới cấu trúc thương mại có tính bổ trợ cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Cùng với thương mại, hợp tác đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, Hoa Kỳ có 1.587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 12,5 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm, vốn đăng ký của nhà đầu tư Hoa Kỳ đạt khoảng 437,6 triệu USD với 86 dự án cấp mới, tăng 67,9%. Ở chiều ngược lại, tính đến cuối tháng 4/2026, Việt Nam có 279 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký khoảng 1,45 tỷ USD.

Mở ra dư địa hợp tác trong giai đoạn tới

Nhận định về những lĩnh vực hai bên có nhiều dư địa và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhận định: “Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu con người…

Thời gian tới, đây vẫn là những nội dung hợp tác chính giữa hai nước, song theo tôi, sẽ được tập trung hơn vào những lĩnh vực đã được Việt Nam xác định ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Đó là công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao”.

Ông Đỗ Ngọc Hưng cho rằng, Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực, năng lực sản xuất điện tử và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực; Hoa Kỳ có thế mạnh về công nghệ, thiết kế chip, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng. Do đó, hợp tác có thể mở rộng từ đầu tư sản xuất sang nghiên cứu, thiết kế, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.

Năng lượng và hàng không cũng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, trong bối cảnh Việt Nam có nhu cầu phát triển lớn, còn doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh về công nghệ, vốn và kinh nghiệm quản trị.

Cùng với việc tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn của thị trường.

Theo Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, giai đoạn tới cần hướng tới việc hai nền kinh tế không chỉ tăng cường trao đổi hàng hóa, dịch vụ và năng lượng mà còn cùng tạo ra nhiều giá trị hơn trong chuỗi cung ứng.

Đề cập các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng cho rằng các hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng và tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước, nhất là trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Theo ông, từ góc độ kinh tế, thương mại, các hoạt động cấp cao góp phần củng cố lòng tin, tăng cường trao đổi và tạo môi trường thuận lợi để các cơ quan Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, hàng không, kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai nền kinh tế.

"Về phía Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển thực chất, ổn định, bền vững và cùng có lợi", ông Đỗ Ngọc Hưng cho biết.