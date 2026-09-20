Cận cảnh những ngôi nhà thời thơ ấu của các tỷ phú thế giới

Nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản ròng 114,8 tỷ USD, giàu thứ 17 thế giới. Tỷ phú công nghệ này nổi tiếng với việc sống tại dinh thự trị giá 127 triệu USD. (Ảnh: Getty Imgae)

Nhưng thời thơ ấy, ông sống trong căn nhà xinh đẹp, bình dị được xây dựng vào giữa thế kỷ XX ở khu phố Laurelhurst yên tĩnh của Seattle, Mỹ. (Ảnh: Google Maps)

Ngôi nhà 4 phòng ngủ này có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Washington. (Ảnh: Google Maps)

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett trải qua những năm đầu đời trong căn nhà gỗ 1,5 tầng. (Ảnh: Google Maps)

Ngôi nhà 3 phòng ngủ thời thơ ấu của Buffett (ảnh) đã được rao bán trên eBay vào năm 2011 với giá 150.000 USD (khoảng 215.000 USD hiện nay). Người mua sau đó đã tặng nó cho một tổ chức từ thiện. (Ảnh: @KETV/YouTube)

Jeff Bezos sinh năm 1964 tại Albuquerque, New Mexico (Mỹ). Bố mẹ ông ly hôn chỉ sau 17 tháng tổ chức đám cưới. Sau đó, Jeff Bezos sống cùng mẹ và cha dượng. (Ảnh: Getty Imgae)

Suốt thời thơ ấu của mình, gia đình Bezos chuyển nhà nhiều lần nhưng thời gian sống lâu nhất là tại trang trại của ông ngoại ở ngoại ô Cotulla, Texas. (Ảnh: @SummitSessions/YouTube)

Jeff cùng ông tự tay lắp ghép ngôi nhà, dựng hàng rào, sửa chữa cối xay gió. Công việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc và dạy cho Jeff những bài học quý giá về cuộc sống. (Ảnh: @SummitSessions/YouTube)

Nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook - Mark Zuckerberg lớn lên trong ngôi nhà rộng hơn 100m² ở Dobbs Ferry - một thị trấn yên tĩnh tại New York (Mỹ). (Ảnh: Google Maps)

Năm 2013, gia đình Mark Zuckerberg đã bán căn nhà này với giá 900.000 USD, tương đương 1,2 triệu USD ngày nay. (Ảnh: Google Maps)

Tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay Elon Musk sinh ra trong gia đình khá giả, sống thoải mái trong một trong những ngôi nhà lớn nhất ở Waterkloof (Nam Phi). (Ảnh: Shutterstock)

Ngôi nhà của gia đình Elon Musk xây bằng gạch quét vôi trắng, cửa kính lớn mở ra khu vườn. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Ngôi nhà thời thơ ấu của Steve Jobs - nhà sáng lập Apple - tại số 2066 đường Crist Drive ở Los Altos, California, Mỹ đã được Ủy ban Lịch sử Los Altos công nhận là di tích lịch sử được bảo vệ. (Ảnh: Google Maps)

Ngôi nhà được xây dựng năm 1952, có kiến trúc không quá nổi bật, tương tự hầu hết các ngôi nhà khác tại thung lũng Santa Clara. (Ảnh: Theguardian)

Đây là nơi Steve Jobs chuyển đến cùng bố mẹ nuôi khi học lớp 7. Gara của ngôi nhà chính là địa điểm huyền thoại nơi Steve Jobs và Steve Wozniak cùng nhau lắp ráp những chiếc máy tính Apple đầu tiên vào năm 1976 trước khi thành lập Công ty Apple vào năm 1977. (Ảnh: Theguardian)