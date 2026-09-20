Việt Nam giống như một điều kỳ diệu của ASEAN

Việt Nam đang triển khai một kế hoạch kinh tế năng động, với các cơ hội ngắn hạn đã bắt đầu mở ra. (Nguồn: Bloomberg)

Theo ông, Việt Nam giống như một “điều kỳ diệu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trầm lặng, kiên cường và ngày nay đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc viết lại các quy tắc tăng trưởng kinh tế, vốn đã vượt qua giai đoạn đại dịch bằng một sự ổn định chính trị kiên định, được đúc kết qua lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

Ông Bevilacqua cho rằng, Việt Nam đang triển khai một kế hoạch kinh tế năng động, với các cơ hội ngắn hạn đã bắt đầu mở ra, đòi hỏi các chủ thể kinh tế Italy cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Cụ thể, không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có tầm nhìn toàn cầu, mà còn cả những doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước của Italy cũng nên tham gia sâu hơn vào thị trường này.

Trong chiến lược phát triển hạ tầng trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc, đường sắt và giao thông ngầm, sự hiện diện của các thương hiệu hàng đầu châu Âu đang đóng vai trò thiết yếu.

Đơn cử như Tập đoàn cơ khí Đức Herrenknecht AG cùng hai tên tuổi tiêu biểu đại diện cho chất lượng Made in Italy (Sản xuất tại Italy) là De Cardenas và tập đoàn Boldrocchi đang dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ đào hầm, thông gió và lọc khí công nghiệp.

Bên cạnh đó, các dự án phát triển đường sắt tốc độ cao, chương trình giao thông thông minh cũng như hệ thống logistics tích hợp đường bộ, đường sắt, cảng biển và đường sông đang tạo ra cơ hội vàng để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương Italy-Việt Nam.