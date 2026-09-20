Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển tổ chức đảng và đảng viên

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Đức Châu và Chi uỷ Công ty TNHH Wooin Vina khảo sát, nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng vào Đảng của người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Nhen nhóm “hạt nhân chính trị”

Cuối tháng 5/2026, Đảng ủy xã Đức Châu có quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Wooin Vina với 6 đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp.

Đây là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài, vấn đề được quan tâm là sản xuất, kinh doanh với tiến độ đơn hàng, năng suất lao động, thị trường xuất khẩu và lợi nhuận, nên cách làm của xã Đức Châu là không chờ doanh nghiệp đề xuất mà chủ động rà soát nguồn đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp; giải thích rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng; đồng thời, phối hợp, hỗ trợ đảng viên hoàn tất các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

Công nhân Công ty TNHH Wooin Vina, tại xã Đức Châu trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Ở xã Đức Châu, cấp ủy không coi việc thành lập chi bộ là “đích đến”, mà chính là bước khởi đầu của một quá trình xây dựng tổ chức đảng lâu dài trong doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với củng cố tổ chức đảng, cấp ủy tăng cường mối quan hệ phối hợp, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Wooin Vina Ngô Sỹ Hướng chia sẻ: Sau khi chi bộ đi vào hoạt động, mối quan hệ giữa doanh nghiệp, người lao động với cấp ủy, chính quyền địa phương trở nên thường xuyên, gắn bó hơn. Thông qua chi bộ, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người lao động, được tuyên truyền, phổ biến kịp thời. Chi bộ cũng phối hợp với Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc; qua đó, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, chi bộ đã lập danh sách 5 cán bộ, người lao động tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Để phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, cấp ủy xã phải chủ động khảo sát, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ những băn khoăn của doanh nghiệp, chứ không chờ doanh nghiệp đề xuất; đồng thời chú trọng hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng sau thành lập. Đồng chí Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu.

Hiện xã Đức Châu có 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, gồm Chi bộ Công ty TNHH Wooin Vina và 1 chi bộ quỹ tín dụng. Đảng ủy xã đang tiếp tục rà soát doanh nghiệp, nắm số lượng lao động, đảng viên và đặc điểm từng đơn vị để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, từng bước tạo nguồn, phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Châu Bùi Văn Hưng chia sẻ: “Việc vận động thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp là chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp không làm thay công tác điều hành của doanh nghiệp, không can thiệp vào hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, nhưng phải góp phần tạo dựng sự ổn định về chính trị, tư tưởng và quan hệ lao động; tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp và trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Muốn vậy, cấp ủy phải chủ động khảo sát, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ những băn khoăn của doanh nghiệp, chứ không chờ doanh nghiệp đề xuất. Quan trọng hơn, phải lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, sự đồng thuận của doanh nghiệp và người lao động làm cơ sở để tiếp tục phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp”.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Thần Lĩnh làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt. Ảnh: Mai Hoa

Nếu ở xã Đức Châu, việc phát triển tổ chức đảng tại Công ty TNHH Wooin Vina được xây dựng trên cơ sở số lượng đảng viên hiện có trong doanh nghiệp, thì tại xã Thần Lĩnh, Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt được thành lập với cách làm linh hoạt hơn.

Từ 1 đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp, cấp ủy xã tăng cường thêm 3 đảng viên ở các chi bộ khác, trong đó có 2 đảng viên làm công tác an ninh - lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng đặc biệt quan tâm và 1 đảng viên là giáo viên có nơi cư trú gần doanh nghiệp. Qua đó, đủ điều kiện thành lập chi bộ, đồng thời, tạo nền tảng để tổ chức đảng từng bước phát triển ổn định.

Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một đầu mối sinh hoạt Đảng, mà quan trọng hơn là tạo “hạt nhân chính trị”, mở rộng nguồn và môi trường để phát triển đảng viên ngay từ cơ sở. Phương châm đặt ra là: Có người, có nguồn thì thành lập; đã thành lập phải phát triển, củng cố và phát huy hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thần Lĩnh.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thần Lĩnh Nguyễn Trung Dũng cho biết: Qua khảo sát, nắm bắt tình hình, cấp ủy nhận diện rõ Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt là doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động, có uy tín và đội ngũ hơn 60 cán bộ quản lý, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trình, quản lý chất lượng, nhân viên hành chính và người lao động có trình độ. Đáng chú ý, chủ doanh nghiệp là người trẻ, có nhận thức tích cực và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Thần Lĩnh tìm hiểu, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã xác định việc thành lập chi bộ không chỉ nhằm hình thành một tổ chức đảng trong doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là tạo “hạt nhân chính trị” và môi trường để phát triển đảng viên ngay từ cơ sở. Quan điểm được xác định rõ: “Có người, có nguồn thì thành lập tổ chức; thành lập rồi phải phát triển được”.

Bởi vậy, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã hướng dẫn chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; đồng thời, tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động, nhất là lực lượng trẻ, có chuyên môn, uy tín và đóng góp tích cực cho doanh nghiệp để tạo nguồn phát triển Đảng. Đến nay, Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 4 quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, trong đó có chủ doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, khi cấp ủy thực sự đồng hành, doanh nghiệp và người lao động trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng.

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp đang được Đảng ủy xã Thần Lĩnh xác định là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và cách làm phù hợp với từng doanh nghiệp; ở nơi nào có đủ điều kiện thì thành lập chi bộ, nơi chưa đủ điều kiện thì quan tâm thành lập và củng cố các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tạo môi trường tập hợp, rèn luyện người lao động, tạo những nhân tố tốt giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm “nhen nhóm hạt nhân chính trị” trong doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường đồng hành

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 190 đảng viên trong doanh nghiệp, trong đó, có 9 chủ doanh nghiệp; thành lập 10 tổ chức đảng, gồm 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI. Đến nay, toàn tỉnh có 342 doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức đảng, với hơn 9.500 đảng viên.

Những con số nêu trên cho thấy, công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với hàng nghìn doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang hoạt động, nhất là những doanh nghiệp quy mô lớn, sử dụng hàng trăm, hàng nghìn lao động, dư địa để phát triển vẫn còn rất lớn.

Công nhân, lao động làm việc tại Cụm công nghiệp Diễn Hồng. Ảnh: Mai Hoa

Điều quan trọng hiện nay không chỉ là tăng thêm bao nhiêu tổ chức đảng, kết nạp thêm bao nhiêu đảng viên, mà tổ chức đảng hoạt động tạo giá trị trong doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp không chỉ là không gian sản xuất, kinh doanh, mà còn là nơi tập trung đông đảo người lao động, tạo việc làm, thu nhập, đóng góp ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp vì thế cũng là xây dựng “hạt nhân chính trị” có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận số 58, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, khóa XIII đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng ngoài khu vực Nhà nước theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận, từ tư duy “lãnh đạo, quản lý” sang “định hướng, hỗ trợ, đồng hành”; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tạo sự đồng thuận với chủ doanh nghiệp.

Tinh thần này càng được nhấn mạnh tại Chỉ thị số 12, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp, không phát triển đảng viên theo mệnh lệnh hành chính; việc kết nạp phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, sự tự nguyện, tự giác phấn đấu của quần chúng. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, liêm chính, gương mẫu trong lao động, sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng suất.

Những yêu cầu đó đang được các cấp ủy trong tỉnh cụ thể hóa trong quá trình triển khai Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vùng đặc thù giai đoạn 2026-2030.

Khi cấp ủy thực sự bước vào doanh nghiệp bằng tinh thần đối thoại, hỗ trợ và đồng hành, công tác xây dựng Đảng sẽ không còn được nhìn như một nhiệm vụ đứng bên ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, tổ chức đảng có thể trở thành một thành tố góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định, có văn hóa, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững. Đó cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân: Phát triển phải đi đôi với thực chất, thành lập phải gắn với hiệu quả và đồng hành phải tạo được niềm tin.