Mở rộng không gian việc làm cho lao động trẻ ở đô thị

Trao hợp đồng vay vốn tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa, tổ chức sáng 20-9. Ảnh: Mai Hoa

Khơi dòng cung - cầu từ đặc thù địa bàn

Phong thái điềm tĩnh, chững chạc, Vũ Duy Hiếu, sinh viên năm thứ 4 Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn) không giấu được sự háo hức xen lẫn tự tin khi trực tiếp trao đổi với các nhà tuyển dụng tại khuôn viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội sáng 20-9, trong khuôn khổ Phiên Giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa do Sở Nội vụ phối hợp với UBND các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng tổ chức.

Rời quê hương Hải Phòng lên Hà Nội học đại học, Hiếu đã chủ động đi làm thêm từ vị trí thu ngân tại chuỗi ẩm thực để rèn luyện kỹ năng ứng xử, thấu hiểu tâm lý khách hàng và tích lũy kinh nghiệm quản trị thực tiễn. Nhờ đó, em hầu như chủ động được chi phí học tập và sinh hoạt, mỗi tháng gia đình chỉ phải chu cấp thêm cho em từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Vũ Duy Hiếu, sinh viên năm thứ 4 Khoa Quản trị nhân lực (Trường Đại học Công đoàn) tự tin trao đổi với các chuyên viên tuyển dụng. Ảnh: Mai Hoa

“Năm tới tốt nghiệp, em muốn tìm một vị trí việc làm ổn định, đúng chuyên môn tại Thủ đô để vừa phát triển bản thân, vừa tích lũy kinh nghiệm hỗ trợ cho em gái sau này khi bước vào giảng đường đại học. Ở ngay khu vực trung tâm, thông tin tuyển dụng rất nhiều, nhưng cơ hội để người trẻ đối thoại trực tiếp, lắng nghe yêu cầu thực tế từ các doanh nghiệp uy tín là vô cùng quý giá”, Duy Hiếu bộc bạch.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam (giữa) cùng các đại biểu trao đổi tại các gian tư vấn của doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Nhận diện rõ nét bức tranh việc làm tại khu vực này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam đánh giá, cụm các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Láng nằm ở vị trí trung tâm thành phố, sở hữu mật độ dân cư cao, lực lượng lao động dồi dào và mạng lưới giao thông hết sức thuận tiện. Cơ cấu kinh tế nơi đây tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ, kinh doanh, giáo dục, y tế và các ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, sự hiện diện của hàng loạt trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tạo nên nguồn cung trí thức dồi dào, đồng thời đặt ra yêu cầu tuyển dụng đa dạng, nhất là nhóm lao động văn phòng, nhân lực kỹ thuật và dịch vụ chất lượng cao. Năm 2026, cụm 5 phường này được thành phố giao chỉ tiêu giải quyết việc làm rất lớn với 7.200 người được tạo việc làm mới, đóng góp vào mục tiêu chung toàn thành phố là 171.000 lao động.

Số liệu khảo sát thực tế tại địa phương cho thấy, nhu cầu tìm việc của thanh niên dưới 30 tuổi chiếm tỷ trọng áp đảo. Tương ứng với đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung mạnh vào lao động kỹ thuật, công nghệ và thương mại - dịch vụ với các mức thu nhập cạnh tranh (từ 10 đến trên 15 triệu đồng/tháng chiếm hơn 63%). Điều này khẳng định lợi thế vượt trội của khu vực đô thị lõi trong việc tạo việc làm ổn định và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Gắn kết đào tạo và doanh nghiệp

Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) cho rằng, muốn phát huy tối đa lợi thế nguồn nhân lực trẻ ở khu vực trung tâm, mối liên kết giữa "ba nhà": Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp phải đi vào thực chất theo chiều sâu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) Nguyễn Vân nhấn mạnh yêu cầu mối liên kết giữa "ba nhà": Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp phải đi vào thực chất theo chiều sâu. Ảnh: Mai Hoa

Theo ông Nguyễn Vân, để doanh nghiệp có được nguồn nhân sự chất lượng cao, đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghệ và dòng vốn FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay châu Âu, việc tuyển dụng không thể chỉ dừng lại ở thời điểm người lao động đã tốt nghiệp. HANSIBA đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và tích cực bắt tay với các cơ sở đào tạo lớn như Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội... để triển khai mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng.

Các đại biểu tham dự Phiên giao dịch việc làm sáng 20-9. Ảnh: Mai Hoa

“Chúng tôi định hướng các doanh nghiệp hội viên chủ động đồng hành, trao học bổng cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất, tạo điều kiện để các em thực tập tại các nhà máy, tổ hợp công nghiệp hiện đại. Khi nhà trường đào tạo đúng nhu cầu doanh nghiệp cần, quá trình chuyển tiếp từ giảng đường ra thị trường lao động sẽ không còn khoảng vênh”, ông Nguyễn Vân khẳng định.

Bên cạnh các hoạt động kết nối trực tiếp tại cơ sở, một giải pháp mang tính đột phá đang mở rộng không gian việc làm cho người dân cụm Đống Đa và toàn Thủ đô chính là chuyển đổi số.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức kết nối lao động trực tiếp tại cụm phường là giải pháp giải quyết việc làm trước mắt, đặc biệt cấp thiết trong đợt cao điểm phục vụ sản xuất - kinh doanh dịp lễ, Tết cuối năm. Tuy nhiên, về dài hạn, việc số hóa thông tin thị trường lao động mới là chìa khóa bền vững.

Thông qua Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội kết nối liên thông với Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, dữ liệu tuyển dụng từ hàng nghìn doanh nghiệp được chuẩn hóa và cập nhật liên tục 24/7.

“Tại đây, người lao động và sinh viên chỉ cần tạo lập tài khoản là có thể tìm hiểu vị trí việc làm, đăng ký và đặt lịch phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến với doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Ứng dụng công nghệ giúp xóa nhòa hoàn toàn rào cản về khoảng cách địa lý và thời gian, giúp người tìm việc và nhà tuyển dụng gặp nhau nhanh nhất, minh bạch và hoàn toàn miễn phí”, ông Vũ Quang Thành cho biết.

Sự cộng hưởng giữa lợi thế tự nhiên của đô thị lõi, sự chủ động của người lao động trẻ, trách nhiệm đồng hành của doanh nghiệp và hệ sinh thái kết nối số hiện đại đang tạo nên diện mạo mới cho thị trường lao động Thủ đô. Đây chính là tiền đề vững chắc để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bền vững.