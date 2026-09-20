Cà phê Mường Ảng vào vụ thu hoạch

Đến thăm vườn cà phê của anh Lường Văn Bình, thôn Bình Minh, dễ cảm nhận niềm vui của gia đình khi những chùm quả chín đỏ đang vào vụ. Trên diện tích hơn 2ha, năm nay anh Bình dự tính thu khoảng 20 tấn quả tươi. “Năm nào cũng được mùa như năm nay thì tốt. Giá quả tươi tuy không bằng năm ngoái nhưng vẫn ở mức khá ổn định. Làm cà phê có những thời điểm giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng/kg nên với mức giá hiện nay, chúng tôi vẫn có động lực để chăm sóc, đầu tư cho vườn cây” - anh Bình chia sẻ.

Cà phê Mường Ảng đang bước vào vụ thu hoạch.

Không riêng gia đình anh Bình, nhiều hộ trồng cà phê ở Mường Ảng cũng đang bước vào vụ thu hoạch với tâm thế phấn khởi. Tại bản Na Luông, ông Nguyễn Văn Du có hơn 7ha cà phê. Dù nhiều cây đã bắt đầu già, song nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn vẫn phát triển tốt, mỗi năm cho khoảng 100 tấn quả tươi. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 700 triệu đồng. Ông Du chia sẻ: “Nhiều năm giá cà phê bấp bênh, trong khi chi phí chăm sóc cao nên bà con cũng có lúc không mặn mà đầu tư. Vài năm gần đây, giá vẫn giữ được ở mức khá, chúng tôi có thêm động lực chăm sóc vườn cây, giữ năng suất và chất lượng”.

Với những người đã gắn bó nhiều năm với cây cà phê, chuyện giá cả lên xuống theo mùa vụ đã trở nên quen thuộc. Có thời điểm giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng/kg, người trồng phải cân nhắc từng khoản chi cho vườn cây. Vì thế, mức giá 16.000 - 17.000 đồng/kg quả tươi như hiện nay, dù thấp hơn năm trước, vẫn giúp nhiều hộ yên tâm khi bước vào vụ thu hoạch.

Những quả cà phê chín đỏ đầu mùa trên vùng đất Mường Ảng.

Anh Lò Văn Thành, Trưởng bản Na Luông, xã Mường Ảng, cho biết: Những năm giá cà phê xuống thấp, người dân có lúc giảm đầu tư cho vườn cây. Nay giá giữ ở mức tương đối ổn định, bà con có thêm động lực chăm sóc, bón phân, làm cỏ, tỉa cành và duy trì năng suất. Điều đáng mừng là nhiều hộ đã quan tâm hơn đến chất lượng quả, không thu hái khi quả còn xanh, giúp nâng chất lượng cà phê ngay từ khâu đầu tiên.

Giá cà phê ổn định, người dân Mường Ảng phấn khởi.

Ở xã Mường Ảng, cây cà phê bén rễ trên vùng đất này từ nhiều năm trước, hình thành vùng nguyên liệu hơn 2.110ha. Trong đó, diện tích cà phê kinh doanh khoảng 1.813ha. Sản lượng bình quân đạt 14.000 - 16.000 tấn quả tươi mỗi năm, tương đương khoảng 3.500 - 3.900 tấn cà phê nhân. Riêng năm 2025, doanh thu từ cà phê trên địa bàn xã Mường Ảng đạt khoảng 450 tỷ đồng.

Giá cà phê duy trì ổn định không chỉ giúp nhiều hộ trồng cà phê yên tâm bước vào vụ thu hoạch, mà các cơ sở thu mua, chế biến trên địa bàn xã Mường Ảng cũng có thêm kỳ vọng về đầu ra sản phẩm.

Chị Bùi Thị Việt Hà, chủ cơ sở chế biến cà phê Hà Chung đóng gói sản phẩm cà phê.

Chị Bùi Thị Việt Hà, chủ cơ sở chế biến cà phê Hà Chung, cho biết, bên cạnh những tín hiệu tích cực của thị trường cà phê thế giới, điều đáng mừng là cà phê Mường Ảng ngày càng khẳng định được chất lượng và thương hiệu. Những năm gần đây, thông qua các hoạt động quảng bá, hội chợ, triển lãm và lễ hội cà phê, sản phẩm Arabica Mường Ảng được nhiều khách hàng trong nước biết đến; một số du khách quốc tế cũng tìm hiểu, thưởng thức và quan tâm đến sản phẩm. Theo chị Hà, đây là tín hiệu tích cực để người trồng có thêm niềm tin giữ vườn, còn các cơ sở chế biến có thêm động lực đầu tư nâng chất lượng, đa dạng sản phẩm, đưa hương vị cà phê Mường Ảng đến với nhiều người tiêu dùng hơn.

Cuối năm 2025, sản phẩm Cà phê Mường Ảng được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý giúp nâng giá trị sản phẩm, người dân yên tâm gắn bó với cây cà phê.

Niềm vui của người trồng cà phê Mường Ảng còn được nhân lên khi cuối năm 2025, sản phẩm Cà phê Mường Ảng được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là dấu mốc quan trọng để khẳng định nguồn gốc, chất lượng và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng, cho biết: Với hơn 2.110ha cà phê hiện có, địa phương xác định đây tiếp tục là cây trồng chủ lực gắn với sinh kế của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, hướng phát triển trong thời gian tới không chỉ dừng ở việc duy trì diện tích mà cần nâng chất lượng vùng nguyên liệu, tăng tỷ lệ chế biến và hình thành chuỗi liên kết bền vững.

Người dân Mường Ảng thu hái cà phê.

Theo ông Trần Minh Giáp, thời gian qua, xã đã phối hợp, tạo điều kiện tối đa trong phạm vi thẩm quyền để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cà phê; đồng thời quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, khuyến khích người dân chăm sóc vườn cây theo quy trình, nâng chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, xã kỳ vọng dự án nhà máy chế biến sâu của Công ty Cổ phần Cà phê Detech được xây dựng tại bản Na Luông tới đây sẽ tạo thêm động lực để giá trị hạt cà phê được nâng lên ngay tại vùng sản xuất.

Chất lượng cà phê Mường Ảng đang dần khẳng định giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sau mỗi mùa thu hoạch, điều người trồng mong đợi vẫn là đầu ra ổn định để yên tâm gắn bó với cây cà phê. Nhưng giá trị của hạt cà phê Mường Ảng không chỉ nằm ở mức giá quả tươi. Khi chất lượng được nâng lên, thương hiệu được biết đến rộng hơn và sản phẩm được đầu tư chế biến sâu, công sức của người trồng sẽ có thêm cơ hội được kết tinh thành giá trị ngay trên vùng đất đã nuôi dưỡng cây cà phê qua nhiều năm.