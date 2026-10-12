Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp về những lợi ích thiết thực của mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thúc đẩy thói quen tiêu dùng hiện đại, văn minh và an toàn.

Bắc Ninh thúc đẩy tiêu dùng thông minh.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức kết nối giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa người bán với người tiêu dùng. Trong đó, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Thời gian qua, ngành Công Thương Bắc Ninh đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng website, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; đồng thời phối hợp với các cơ quan, ngân hàng và đơn vị liên quan thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Cũng theo Sở Công thương Bắc Ninh, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp công nghệ mà đã trở thành yêu cầu đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng. Để thương mại điện tử phát triển bền vững, cần sự chủ động của doanh nghiệp, người dân cùng sự đồng hành của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng thương mại điện tử và cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, đổi mới phương thức kinh doanh và tăng cường kết nối với các nền tảng số, tổ chức thanh toán, đối tác liên quan, góp phần xây dựng môi trường thương mại hiện đại, thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Tại sự kiện, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã trao đổi về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử; đại diện Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Bắc Giang chia sẻ về nâng cao chất lượng chuyển đổi số phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Hợp tác xã Gốm và Du lịch Minh Tâm chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả ứng dụng bán hàng trực tuyến và thanh toán số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận các phương thức mua sắm, thanh toán hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần phát triển thương mại điện tử, kinh tế số trên địa bàn thành phố.