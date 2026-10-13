Đồng Nai: Trung tâm logistics của vùng

Với việc hội đủ 5 phương thức giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt và cảng hàng hải; nền công nghiệp sẵn có và không gian phát triển rộng, thành phố Đồng Nai có cơ sở để từng bước hình thành một đô thị logistics hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh; cũng như khẳng định vai trò trung tâm trung chuyển, điều phối hàng hóa quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Cảng Phước An (xã Phước An). Ảnh: Hải Quân

Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa khu vực và quốc tế

Ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (gọi tắt là Nghị quyết số 16). Một trong 6 quan điểm xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai được nêu trong nghị quyết là: Phát triển mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đưa thành phố phát triển trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy vị trí trung tâm chiến lược của đô thị sân bay, kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Đồng Nai sẽ thúc đẩy hạ tầng công nghệ số, hỗ trợ tích hợp logistics thông minh với thương mại điện tử, tạo động lực mới đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và nông sản thế mạnh ra thị trường thế giới thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Bên cạnh đó là hệ thống cửa khẩu với Vương quốc Campuchia, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những hành lang thương mại xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, cũng theo Nghị quyết số 16, thành phố cần ưu tiên đầu tư trục giao thông động lực kết nối liên hoàn chuỗi logistics, hạ tầng hiện đại kết nối giữa Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - Cảng Cái Mép Hạ và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Hình thành các trung tâm logistics đầu mối có vai trò kết nối sản xuất, lưu thông, xuất - nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai Nguyễn Duy Hưng cho rằng: Địa phương nên tận dụng lợi thế hệ thống sông Đồng Nai phát triển các trung tâm logistics, cảng, ICD cảng cạn, trong đó có Cảng Phước An (cảng biển lớn nhất tại Đồng Nai). Đồng thời, tăng cường liên kết phát triển hệ thống cảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực: logistics, xuất - nhập khẩu… Qua đó hướng đến xây dựng một cộng đồng logistics chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững tại địa phương.

Thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Logistics được xác định là một trong những trụ cột hạ tầng quan trọng của Đồng Nai. Việc xây dựng hệ sinh thái logistics đồng bộ là một cấu phần quan trọng trong lộ trình nâng tầm Đồng Nai phát triển trong tương lai. Thành phố cũng định hướng thu hút mạnh các doanh nghiệp logistics, nhà đầu tư hạ tầng và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tham gia phát triển chuỗi logistics tại địa phương.

Theo Sở Công thương, hiện trên địa bàn thành phố có 52 dự án liên quan đến dịch vụ logistics đã và đang triển khai thực hiện. Trong đó 14 dự án liên quan đến logistics đang được triển khai đầu tư (9 dự án trong khu công nghiệp, 5 dự án ngoài khu công nghiệp). Ngoài ra, hệ thống logistics của thành phố thời gian qua đã có bước phát triển mạnh với 439 doanh nghiệp vận tải, gần 40 ngàn phương tiện vận tải hàng hóa, trong đó có hơn 4,3 ngàn xe đầu kéo container phục vụ trực tiếp hoạt động xuất - nhập khẩu.

Hoạt động dịch vụ tại Cảng Phước An (xã Phước An).

Bà Đặng Thị Bích Loan, Giám đốc Công ty TNHH Kho vận Mekong (phường Trấn Biên) chia sẻ: Đồng Nai có nhiều lợi thế để thúc đẩy phát triển hoạt động logistics, nhất là khi đã trở thành thành phố thứ 7 của cả nước. Với những lợi thế, tiềm năng phát triển logistics của thành phố, đặc biệt là lợi thế khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động, doanh nghiệp logistics trên địa bàn sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng hóa của nền kinh tế. Ngoài ra, những cơ chế, chính sách về phát triển logistics của địa phương sẽ góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực quản trị, nâng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Thành phố sở hữu những lợi thế lớn về phát triển kết nối, phát triển hạ tầng logistics. Các dự án trọng điểm như: Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc, các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng cùng hành lang logistics kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đang từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng logistics hoàn chỉnh cho khu vực.

Vào giữa tháng 9-2026, tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Sở Công thương cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sở cần xây dựng danh mục các dự án công nghiệp, logistics, thương mại và năng lượng có khả năng tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 để chủ động kêu gọi đầu tư; xây dựng phương án phát triển logistics gắn với Sân bay Long Thành, Cảng Phước An… Đặc biệt, một trong 4 chuyển biến rõ nét mà ngành công thương cần phải tạo được trong thời gian tới đó là lĩnh vực thương mại - logistics phải trở thành một động lực tăng trưởng mới, khai thác được tiềm năng, lợi thế của Sây bay Long Thành và Cảng Phước An.