Apple hợp tác với LG

Theo Bloomberg, các sản phẩm hợp tác giữa Apple và LG bao gồm camera, chuông cửa, khoá thông minh, cảm biến. Ảnh: Apple.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đang đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh thông qua hợp tác với LG. Hai tập đoàn cùng phát triển chuỗi thiết bị, cảm biến và camera an ninh, đánh dấu bước tái khởi động chính thức cho nền tảng HomeKit.

Các sản phẩm mới bao gồm chuông cửa tích hợp camera, bộ điều khiển nhiệt độ và khóa thông minh. Bên cạnh đó, hai bên còn phát triển cảm biến nhiệt độ cùng hệ thống camera an ninh trong nhà và ngoài trời.

Dù cùng phối hợp phát triển, các phụ kiện này vẫn mang thương hiệu LG. Tập đoàn Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm khâu sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật. Mô hình hợp tác này giúp Apple mở rộng hệ sinh thái nhanh chóng mà không tốn chi phí sản xuất trực tiếp, trong khi vẫn giữ quyền định hình thiết kế và tính năng sản phẩm.

Về kết nối, các thiết bị mới hỗ trợ đầy đủ các chuẩn Wi-Fi, Bluetooth, Thread và Matter. Đáng chú ý, mẫu khóa thông minh còn được tích hợp công nghệ băng thông siêu rộng (UWB), cho phép tự động mở cửa ngay khi người dùng tiến lại gần.

Sản phẩm nhà thông minh home hub được đồn đoán sắp ra mắt của Apple. Ảnh: MacWorld.

LG đã bắt đầu nộp hồ sơ xin cấp phép cho nhiều thiết bị. Dù tài liệu gửi lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã tiết lộ tên gọi cùng thông số kỹ thuật, LG vẫn yêu cầu bảo mật toàn bộ hình ảnh sản phẩm cho đến đầu năm sau.

Apple dự kiến ra mắt trung tâm điều khiển nhà thông minh và Apple TV thế hệ mới vào tuần tới. Tuy nhiên, các phụ kiện do LG sản xuất sẽ phải chờ thêm vài tháng mới chính thức lên kệ.

Trong tương lai, "Táo khuyết" còn định hướng tự phát triển các sản phẩm riêng, bao gồm thiết bị theo dõi chú trọng bảo vệ quyền riêng tư và dịch vụ giám sát an ninh tại gia.

Tuy nhiên, thông tin hợp tác này nhận về phản hồi tương đối thận trọng từ cộng đồng. Nhiều người dùng bày tỏ sự lo ngại về chính sách bảo mật dữ liệu trên các thiết bị LG.

“Thật khó để hào hứng với các thiết bị từ LG”, người dùng Scott D. nhận xét.

Vào tháng 9, tờ Gamers Nexus công bố video điều tra cáo buộc các dòng Smart TV của LG tự động thu thập âm thanh xung quanh phòng khách ngay cả khi đang ở chế độ chờ (standby mode) hoặc màn hình đã tắt.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trong các tài liệu tiếp thị doanh nghiệp, đại diện LG từng đưa ra các tuyên bố gây lo ngại như "Chúng tôi biết ai đang ở trong ngôi nhà dùng TV LG".

Phản hồi về các quan ngại, LG khẳng định với tờ Mashable rằng Smart TV của hãng không tự động ghi âm người dùng. Tính năng nhận diện giọng nói chỉ kích hoạt khi ấn nút micro, đồng thời mọi dữ liệu không xác thực sẽ lập tức bị xóa.

Ngoài ra, công nghệ ACR chỉ phân tích âm thanh từ nội dung đang phát để đo lường khán giả/quảng cáo chứ không thu âm môi trường xung quanh, và người dùng hoàn toàn có thể tắt tính năng này trong phần Cài đặt.