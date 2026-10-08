iPhone 18 Pro mất tính năng quan trọng do khủng hoảng bộ nhớ

Theo nguồn tin uy tín từ chuỗi cung ứng, Apple ban đầu dự định trang bị dung lượng RAM lên tới 16GB cho bộ ba điện thoại cao cấp nhất năm nay gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập iPhone Duo.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn cầu - xuất phát từ sự bùng nổ quy mô lớn của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) - đã buộc tập đoàn công nghệ Mỹ phải hủy bỏ kế hoạch này.

iPhone 18 Pro/18 Pro Max vẫn giữ RAM 12GB. Ảnh: PhoneArena

Các rò rỉ trước đó cho biết việc nâng cấp lên 16GB RAM nhằm giúp thế hệ iPhone mới đạt hiệu suất xử lý các tác vụ AI tại biên (on-device AI) tốt hơn, tương đương với các dòng flagship cao cấp nhất của Android như Samsung Galaxy S Ultra.

Tuy nhiên, do giá chip nhớ tăng phi mã, Apple đã quyết định duy trì dung lượng RAM ở mức 12GB cho cả ba thiết bị. Dù vậy, mức 12GB vẫn được coi là bắt buộc để đáp ứng các yêu cầu xử lý ngày càng phức tạp của trợ lý ảo Siri và hệ thống Apple Intelligence.

Không chỉ cắt giảm dung lượng RAM so với kỳ vọng, chi phí sản xuất gia tăng cũng khiến Apple phải điều chỉnh giá bán. Cụ thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tăng thêm 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone Duo có mức giá khởi điểm 1.999 USD. Dù thấp hơn mức dự đoán ban đầu (2.300 USD) do Apple chấp nhận bù lỗ một phần chi phí để thu hút người dùng trải nghiệm dòng máy gập đầu tiên, đây vẫn là mức giá cao.

Giới phân tích nhận định ngành công nghiệp smartphone đang rơi vào vòng xoáy bế tắc: các hãng cần nhiều RAM hơn để chạy AI, nhưng chính sự phát triển của AI lại khiến giá RAM trở nên đắt đỏ.

Trước mức giá tăng cao trong khi những nâng cấp phần cứng chưa thực sự mang tính đột phá, các chuyên gia khuyến nghị người dùng đang sở hữu các thế hệ iPhone gần đây chưa nhất thiết phải nâng cấp ngay trong năm nay.

(Theo PhoneArena)