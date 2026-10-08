Giá trị của trường đại học được thể hiện ở tri thức được tạo ra

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hành trong phòng thí nghiệm.

Ngày 8/10, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế AgriVision 2026 với chủ đề “Kiến tạo nông nghiệp tương lai từ chính sách, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Hội thảo diễn ra trong dịp Học viện kỷ niệm 70 năm thành lập.

Từ góc độ cơ sở đào tạo và nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, tiến bộ công nghệ chỉ tạo tác động rộng lớn khi có chính sách phù hợp và khả năng đưa tri thức vào thực tiễn.

AgriVision 2026 tập trung trao đổi về các ưu tiên chính sách, hướng nghiên cứu có khả năng tạo tác động thực tiễn và những yêu cầu về hiệu quả, an toàn, khả năng mở rộng. Hội thảo quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

PGS.TS Trương Đình Hoài - Phó Trưởng khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ bên lề hội thảo, PGS.TS Trương Đình Hoài - Phó Trưởng khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết, nhóm nghiên cứu tập trung giám sát dịch bệnh và môi trường nuôi. Mục tiêu là phát hiện sớm nguy cơ, giúp người nuôi chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại và hạn chế sử dụng hóa chất, kháng sinh.

Công nghệ nano cũng được nghiên cứu để xử lý nước, diệt khuẩn trong ao nuôi và hỗ trợ đưa hoạt chất vào cơ thể vật nuôi. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trương Đình Hoài, công nghệ chỉ có giá trị khi giải quyết được vấn đề thực tế. Chi phí, độ an toàn, khả năng thử nghiệm, tiếp cận và thương mại hóa cần được tính đến ngay trong quá trình nghiên cứu.

Thực tế nhân lực cũng đặt ra yêu cầu đối với đào tạo. Theo PGS.TS Trương Đình Hoài, nguồn nhân lực trình độ cao hiện mới đáp ứng khoảng 30 - 40% nhu cầu của toàn ngành thủy sản. Tại phía Bắc, hơn 40 doanh nghiệp cần khoảng 150 - 160 nhân lực mỗi năm, trong khi các cơ sở đào tạo mới cung ứng khoảng 1/3 đến 1/2 số lượng này.

Toàn cảnh hội thảo.

Những vấn đề trên cho thấy yêu cầu xuyên suốt của AgriVision 2026: khoa học phải gắn với sản xuất, công nghệ phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn và chính sách cần tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu được ứng dụng, nhân rộng.

Một số tham luận tại Hội thảo cho thấy hướng tiếp cận này đang được triển khai trong thực tế. GS. Jangho Kim - Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) đã giới thiệu các hướng ứng dụng công nghệ micro và nano trong nông nghiệp.

Hạt nano gelatin được nghiên cứu làm nền vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. Công nghệ này giúp tăng khả năng bám trên lá và kiểm soát giải phóng hoạt chất. Vật liệu nano cũng được nghiên cứu trong phát triển cây trồng và bảo quản nông sản.

Chuyên gia, nhà khoa học quốc tế tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng, nông nghiệp không chỉ cần “làm nhiều hơn” mà phải “làm tốt hơn và tạo ra giá trị cao hơn”. Muốn vậy, khoa học và công nghệ phải giải quyết được những bài toán cụ thể của sản xuất và thị trường.

Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có giá trị khi đến được với đồng ruộng, trang trại, nhà máy. Qua đó, người sản xuất có thể giảm chi phí, nâng năng suất, chất lượng và giảm rủi ro.

Nhấn mạnh yêu cầu thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và sản xuất Thứ trưởng đề nghị, nghiên cứu cần chuyển từ “theo khả năng” sang “theo nhu cầu”, dựa trên đặt hàng của thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại hội thảo.

Các nghiên cứu riêng lẻ cần được kết nối thành chương trình lớn, liên ngành. Kết quả nghiên cứu cũng cần được tiếp tục thử nghiệm, hoàn thiện, thương mại hóa và nhân rộng.

Theo đó, Nhà nước tạo hành lang cho thử nghiệm và chuyển giao. Nhà khoa học giải quyết bài toán công nghệ. Doanh nghiệp đầu tư, tổ chức sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Người nông dân cần được tham gia từ đầu và trực tiếp hưởng lợi.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn khuyến khích và dành nguồn kinh phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học, rèn khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Học viện có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, có năng lực và tích lũy được nhiều kinh nghiệm nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới. Nhiều hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang được triển khai, bổ trợ cho hoạt động đào tạo. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế hàng đầu. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 100 tổ chức và trường đại học danh tiếng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan và Úc mở ra cơ hội hội nhập quốc tế và tăng cường năng lực khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả các sản phẩm khoa học vào thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. https://www.vnua.edu.vn/nghiencuukhoahoc