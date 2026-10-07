Apple thử nghiệm iOS 27.2 và macOS 27.2 public beta 2 với loạt nâng cấp ứng dụng Sức khỏe

Apple đã chính thức phát hành bản thử nghiệm công khai thứ hai (public beta 2) dành cho hai nền tảng hệ điều hành lớn gồm iOS 27.2 và macOS Golden Gate 27.2. Động thái này diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi phiên bản beta thứ ba dành cho giới phát triển phần mềm được cung cấp, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hoàn thiện các nền tảng hệ điều hành thế hệ mới của hãng công nghệ Mỹ trước khi phân phối chính thức.

Apple vừa phát hành iOS 27.2 public beta 2

Tái cấu trúc ứng dụng Sức khỏe với các chỉ số chuyên sâu

Tâm điểm đáng chú ý nhất trên bản cập nhật iOS 27.2 nằm ở ứng dụng Sức khỏe khi toàn bộ giao diện đã được thiết kế lại hoàn chỉnh theo định hướng từng được công bố tại sự kiện giới thiệu iPhone vào tháng 9. Cấu trúc mới tập trung vào việc hiển thị trực quan các dữ liệu sinh trắc học và vận động hàng ngày của người dùng.

Cụ thể, ứng dụng được bổ sung hai phân mục điều hướng riêng biệt gồm Insights (Thông tin chi tiết) và Longevity (Độ trường thọ). Các danh mục này giúp phân tích chuyên sâu các chỉ số thể chất theo thời gian thực, cho phép người dùng theo dõi biến thiên sức khỏe cá nhân một cách có hệ thống.

iOS 27.2 sẽ là phiên bản tiếp theo của hệ điều hành iOS 27

Bên cạnh đó, tính năng Tuổi sức khỏe (Health Age) cũng chính thức xuất hiện trên bản thử nghiệm lần này. Thuật toán của hệ thống sẽ đối chiếu và phân tích tổng hợp các chỉ số đo lường sinh học thu thập được để tính toán độ tuổi thể chất tương đối của cơ thể so với độ tuổi thực tế.

Bổ sung tùy chọn hồ sơ và tương thích phần cứng thế hệ mới

Song song với các thay đổi trên ứng dụng Sức khỏe, Apple cũng cập nhật cho ứng dụng Apple TV tùy chọn hồ sơ người dùng mới, hỗ trợ tối ưu hóa nội dung đề xuất cho từng thành viên. Các nâng cấp phần mềm này được thiết kế nhằm đồng bộ sâu rộng với phần cứng của các thiết bị mới nhất thuộc hệ sinh thái iOS 27, tiêu biểu là dòng iPhone 18 Pro.

Cách thức tiếp cận bản cập nhật public beta 2

Hiện tại, người dùng quan tâm đã có thể tiếp cận phiên bản thử nghiệm công khai thông qua cổng đăng ký chương trình thử nghiệm chính thức của Apple. Khi hoàn tất xác thực tài khoản thử nghiệm, bản cập nhật sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt trực tiếp trên thiết bị để người dùng tải về.

Việc đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm công khai cho thấy chu kỳ phát triển của iOS 27.2 và macOS Golden Gate 27.2 đang diễn ra đúng kế hoạch. Các đợt phản hồi từ người dùng bản beta công khai sẽ là cơ sở kỹ thuật cuối cùng để Apple tinh chỉnh độ ổn định trước khi phát hành phiên bản chính thức ra thị trường toàn cầu.