Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy đột phá giáo dục theo Nghị quyết 71-NQ/TW

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Hợp tác cùng kiến tạo tương lai giáo dục

Trong thông điệp tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số. Quan trọng hơn, giáo dục phải trả lời câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông, phát triển các giải pháp công nghệ và AI thực sự giải quyết những bài toán của giáo dục, đồng thời phát triển năng lực con người để làm chủ và dẫn dắt công nghệ. Việt Nam mong muốn “tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt nhất của thế giới”, đồng thời không chỉ tiếp nhận những giải pháp đã có mà muốn “cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng tạo ra những giải pháp phù hợp với Việt Nam, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế”.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và các nhà khoa học cùng tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của giáo dục, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng mở cửa để hợp tác, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới và mong muốn cùng các đối tác quốc tế biến những tiến bộ của công nghệ thành những thay đổi thực chất trong giáo dục”.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại chuỗi sự kiện hội nghị và triển lãm sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục”.

Tăng cường kết nối, cùng tìm giải pháp cho giáo dục

Từ góc độ của một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khảo thí và đánh giá năng lực, trao đổi bên lề hội nghị với phóng viên Báo Công Thương, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh AI đang làm thay đổi nhanh chóng yêu cầu của thị trường lao động, người học không chỉ cần trang bị những kỹ năng thiết yếu mà còn phải có minh chứng đáng tin cậy để khẳng định năng lực của bản thân.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chia sẻ bên lề hội nghị.

“Trong kỷ nguyên AI, người học không chỉ cần có kỹ năng mà còn cần chứng minh được năng lực của mình thông qua những tiêu chuẩn đánh giá đáng tin cậy, từ đó mở rộng cơ hội học tập và việc làm”, bà Khanh nhấn mạnh.

Theo bà Khanh, để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, người học cần phát triển đồng bộ các năng lực về ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy kinh doanh - khởi nghiệp, cùng khả năng học hỏi và thích ứng liên tục. Trong đó, các chứng chỉ quốc tế như TOEIC®, TOEFL®, MOS, IC3, GenAI, ITS và ESB đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa, đo lường và xác thực năng lực, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng.

Bà Khanh cũng đề cập đến mô hình “Phát triển - đánh giá - kết nối”, được triển khai thông qua các hoạt động tư vấn xây dựng chuẩn năng lực, đánh giá đầu vào, bồi dưỡng giáo viên, đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến, chuẩn hóa đầu ra và kết nối người học với cơ hội nghề nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn mỗi năng lực của người học đều được ghi nhận một cách tin cậy và chuyển hóa thành những cơ hội học tập, việc làm thiết thực”, bà Khanh chia sẻ.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Chương trình hội nghị gồm phiên chính thức và các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Nội dung trao đổi dự kiến bao gồm cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Cùng với Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục cũng được tổ chức với hơn 70 gian hàng. Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.