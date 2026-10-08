Các công ty châu Âu phát triển AI để giúp Ukraine đánh chặn UAV

Tại một căn cứ không quân cũ của Hà Lan bên bờ Biển Bắc, một máy bay không người lái tốc độ cao vừa lao qua những đám mây để tiếp cận mục tiêu giả định.

Mục tiêu trước đó được radar phát hiện. Hệ thống AI phân tích dữ liệu từ nhiều cảm biến, sau đó một máy bay không người lái trinh sát xác minh vật thể bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh. Khi mục tiêu được xác định, máy bay không người lái đánh chặn được triển khai.

Đây là cuộc thử nghiệm do Intelic, một công ty phần mềm của Hà Lan, thực hiện hồi cuối tháng 9. Công ty này đang có hợp đồng trị giá 30 triệu euro với Bộ Quốc phòng Hà Lan để nâng cấp hệ thống phòng không.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách các thiết bị khác nhau được kết nối. Thay vì để radar, camera, máy bay không người lái và hệ thống vũ khí hoạt động riêng rẽ, phần mềm Nexus của Intelic đưa dữ liệu về một hệ thống chỉ huy duy nhất.

AI giúp Ukraine kết nối radar và máy bay không người lái để đánh chặn mục tiêu nhanh hơn. ﻿Ảnh: FB/zelenskyy.official

Trong chiến tranh, vài giây có thể quyết định một mục tiêu có bị đánh chặn kịp hay không. Ông Maurits Korthals Altes, Giám đốc điều hành Intelic, cho biết AI có thể hỗ trợ chỉ huy xử lý thông tin và đưa ra quyết định khi một máy bay không người lái tốc độ cao đang tiến tới.

Con người vẫn đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc thử nghiệm tại Hà Lan. Nhưng về mặt kỹ thuật, quy trình có thể được tự động hóa ở mức cao hơn.

Điều này đặc biệt quan trọng khi các mục tiêu bay với tốc độ lớn, khiến việc theo dõi và điều khiển hoàn toàn bằng tay trở nên khó khăn.

Hệ thống của Intelic hiện đã được triển khai tại Ukraine. Công nghệ này được sử dụng cùng Delta, một hệ thống quản lý chiến trường do Ukraine phát triển.

Ukraine đang nhận được máy bay không người lái từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Vấn đề là các thiết bị này không phải lúc nào cũng có thể "nói chuyện" với nhau.

Anika Kempter, kỹ sư phần mềm cấp cao tại Intelic, cho biết châu Âu hiện có hơn 700 nhà sản xuất máy bay không người lái. Một đơn vị Ukraine có thể sử dụng máy bay không người lái của nhiều công ty, mỗi loại đi kèm một hệ thống điều khiển và màn hình riêng. Nexus được thiết kế để kết nối chúng trên cùng một nền tảng.

Điều này giúp người vận hành có thể theo dõi và điều phối nhiều thiết bị từ một giao diện thay vì phải chuyển qua lại giữa nhiều hệ thống.

Hà Lan là một trong những nước châu Âu tăng mạnh hỗ trợ Ukraine về công nghệ không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, nước này đã cung cấp hơn 12,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ năm 2022, trong đó có gần 1 triệu máy bay không người lái.

Theo Viện Kiel của Đức, viện trợ máy bay không người lái của châu Âu dành cho Ukraine tăng từ 400 triệu euro năm 2022 lên 1,2 tỷ euro năm 2025. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 1,6 tỷ euro.

Sự đầu tư này diễn ra khi Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái và tên lửa trong các cuộc tập kích Ukraine.

Trong cuộc đua này, phần cứng có thể nhanh chóng lỗi thời khi các loại máy bay không người lái mới xuất hiện. Vì vậy, Intelic đặt trọng tâm vào phần mềm có thể cập nhật và kết nối thêm các hệ thống vũ khí mới.