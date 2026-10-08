OPPO A7 Pro 5G ra mắt tại Việt Nam: Pin 8.000 mAh, camera 50MP và chuẩn IP69K

OPPO A7 Pro 5G là mẫu điện thoại cận cao cấp mới nhất thuộc dòng A Series vừa chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ với điểm nhấn là viên pin dung lượng 8.000 mAh, hệ thống camera trước sau 50MP tích hợp thuật toán AI và chuẩn kháng nước bụi cấp độ cao.

Thiết kế mỏng nhẹ kết hợp màn hình AMOLED 120Hz

Mặc dù tích hợp viên pin dung lượng lớn, OPPO A7 Pro 5G vẫn duy trì thân máy thanh thoát với độ mỏng 8,8mm và trọng lượng 200g. Mặt lưng nổi bật với cụm camera đặt theo chiều ngang độc đáo cùng hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh Sóng Biển (hiệu ứng vân sóng 3D) và Titan Ánh Kim.

Mặt trước thiết bị là màn hình AMOLED kích thước 6,57 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120Hz mượt mà. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 92,8% cùng độ sáng tối đa lên tới 1.400 nit, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ngoài trời nắng gắt.

Hệ thống camera 50MP kép tích hợp loạt công cụ AI

Về khả năng nhiếp ảnh, máy trang bị cảm biến chính 50MP kích thước 1/2 inch ở mặt sau, tăng khả năng thu sáng thêm 70% so với thế hệ tiền nhiệm để tối ưu hóa ảnh chụp thiếu sáng, đi kèm camera phụ 2MP.

Camera selfie ở mặt trước sở hữu độ phân giải 50MP cùng góc siêu rộng 100 độ. Nhờ tính năng chuyển đổi góc rộng tự động bằng AI, thiết bị có thể tự nhận diện số lượng người trong khung hình để chuyển đổi linh hoạt giữa mức 1x và 0.6x, tránh mất góc khi chụp nhóm. Máy cũng tích hợp nhiều tính năng AI phục vụ hậu kỳ như Tỏa sáng chân dung AI, Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage) và AI Popout 2.0.

Pin 8.000 mAh bền bỉ, tản nhiệt buồng hơi và độ bền chuẩn IP69K

OPPO A7 Pro 5G giải quyết bài toán thời lượng pin với viên pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W. Hãng công bố pin có thể duy trì trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng. Thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất tối đa 10W cho các phụ kiện ngoại vi.

Để duy trì hiệu năng ổn định, OPPO trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi Glacier VC diện tích 4.300mm², kết hợp chip tăng cường mạng NetworkBoost S1 và AI LinkBoost 4.0. Khung viền nguyên khối chắc chắn cùng lớp keo xốp bảo vệ linh kiện giúp máy đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

Bên cạnh kết nối mạng 5G, thiết bị còn hỗ trợ NFC, Bluetooth 5.4 BLE và Wi-Fi hai băng tần 2.4GHz/5GHz. Chi tiết giá niêm yết theo từng phiên bản bộ nhớ tại Việt Nam như sau: