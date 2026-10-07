Ấn tượng cây thị 700 năm tuổi

VIDEO: Cận cảnh cây thị 700 tuổi.

Nằm trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm Như Xuân ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cây thị cổ thụ nổi bật giữa không gian bởi thân cây đồ sộ và tán lá rộng.

Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân vẫn sừng sững giữa đất trời. Mỗi mùa thị chín, những chùm quả vàng ươm nổi bật giữa tán lá xanh, tỏa hương thơm dịu, tạo nên một nét riêng khó trộn lẫn.

Cây cao khoảng 25 m, chu vi gốc sát mặt đất khoảng 9,5 m. Tại vị trí cách mặt đất 1,3 m, chu vi thân cây khoảng 6,2 m, tương đương đường kính khoảng 2 m.

Theo người dân địa phương, trong quá khứ, cây từng đứng trước nguy cơ bị chặt phá. Những dấu tích còn lại trên thân cây như một phần ký ức về hành trình tồn tại đầy thử thách của cây thị qua nhiều thế kỷ.

Mỗi mùa thị chín, vẻ đẹp của cây lại có thêm một sắc thái khác. Những quả thị vàng nổi bật giữa nền lá xanh, từng chùm quả trĩu xuống trên các cành cây. Hương thị dịu nhẹ lan tỏa trong khuôn viên, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa đặc biệt.

Hạt Kiểm lâm Như Xuân được xây dựng vào những năm 1990. Khi đó, cây thị nằm trong khuôn viên của đơn vị. Từ đây, cây được cán bộ kiểm lâm bảo vệ và chăm sóc thường xuyên. Những năm qua, Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ cây, góp phần duy trì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái và quần thể thực vật bản địa.

Tuổi đời khoảng 700 năm khiến cây thị trở thành một nhân chứng đặc biệt của lịch sử tự nhiên và đời sống cộng đồng nơi đây.

Tháng 6/2022, cây thị được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Ngày nay, cây thị cổ thụ không chỉ được bảo vệ như một cây di sản đặc biệt mà còn trở thành địa điểm để người dân, học sinh, sinh viên tìm đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Bảo tồn một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi không chỉ là giữ lại một cá thể thực vật, mà còn là gìn giữ nguồn gen, bảo vệ một phần hệ sinh thái bản địa và lưu giữ một dấu ấn gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng.