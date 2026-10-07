Ấn tượng Liên hoan nghệ thuật quần chúng của Lữ đoàn Đặc công bộ 198

Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo theo dõi, chấm điểm Liên hoan nghệ thuật quần chúng của Lữ đoàn Đặc công bộ 198.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan dự và chỉ đạo. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo; hơn 1.000 đại biểu, khách quý, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham dự, cổ vũ liên hoan.

Trong ánh đèn sân khấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 198 và các đơn vị kết nghĩa đã mang đến cho người xem những tiểu phẩm, tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống của dân tộc, Quân đội, Binh chủng và Lữ đoàn anh hùng; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tin và thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng nói chung, của bộ đội Đặc công nói riêng trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, lao động, học tập, công tác và trong mối quan hệ quân - dân, mang đậm nét văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên kiên cường, bất khuất.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 băng mình qua dòng lũ dữ cứu dân vùng trũng tỉnh Đắk Lắk cuối năm 2025 được tái hiện sinh động trên sân khấu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Các chiến sĩ trẻ cổ vũ, tiếp lửa cho đồng đội trên sân khấu.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198 khẳng định, trong những năm kháng chiến, các nghệ sĩ - chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã có mặt trên khắp các mặt trận, các chiến trường, phản ánh kịp thời, sinh động cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân ta. Chính họ đã sáng tạo ra những tác phẩm mang đầy chất thép, tràn trề sức sống và niềm tin chiến thắng, cổ vũ, truyền cảm hứng để cho ra đời phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.

Ngày nay, văn hóa, văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội, là động lực, nguồn cổ vũ động viên to lớn, trực tiếp góp phần nuôi dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục, rèn luyện nhân cách thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa đẹp, lành mạnh, phong phú” trong Quân đội, xây dựng tình cảm quân - dân gắn bó, nghĩa tình, cùng đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Liên hoan nghệ thuật quần chúng do Lữ đoàn Đặc công bộ 198 tổ chức là sự kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp đó.