Chương trình 'Thời khắc' kết nối nghệ thuật sân khấu với công nghệ

Chương trình diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội), đồng thời đánh dấu thời điểm sân khấu này sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, “Thời khắc” được xây dựng với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, gồm không gian triển lãm, trải nghiệm tương tác, phòng chiếu đặc biệt và các chương trình sân khấu.

Công chúng có thể tìm hiểu những câu chuyện về di tích, danh nhân và dấu ấn lịch sử qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật; đồng thời trải nghiệm việc ứng dụng công nghệ AI trong tái hiện tư liệu và kể chuyện sân khấu.

Tối 8 và 9/10, vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về vua Lê, Nguyễn Trãi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Ảnh: Hạnh Phúc

Điểm nhấn của chương trình là hai vở diễn. Tối 8 và 9/10, “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về vua Lê, Nguyễn Trãi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Vở diễn kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, qua đó tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình.

Tối 10/10, vở kịch “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, xoay quanh cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới. Vở diễn cũng mở màn dự án “Nhà hát Việt” do Nhà hát Kịch Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTVgo.

Thông qua “Thời khắc”, Nhà hát Kịch Hà Nội thử nghiệm xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa mang thương hiệu Hà Nội, kết nối các giá trị lịch sử, di sản với nghệ thuật sân khấu và công nghệ, qua đó mở rộng cách thức tiếp cận văn hóa và đưa các câu chuyện lịch sử, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.