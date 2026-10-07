TPHCM sẽ làm lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, lúc 7h30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Đến 8h, Lễ viếng và Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức tại công viên. Sau lễ truy điệu, vào lúc 10h, các hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, khu phố 7, phường Long Bình, TPHCM.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trong khu B của công viên, nơi được xác định có thông tin liên quan đến khu vực chôn cất các liệt sĩ sau chiến tranh.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật. Công tác tìm kiếm được tiến hành thận trọng, từng bước mở rộng phạm vi, sàng lọc đất và kiểm tra kỹ từng khu vực nhằm tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ nhằm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội mà còn góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố cũng là sự tiếp nối hành trình tìm kiếm, quy tập và chăm sóc phần mộ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và nhân dân trong việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm.

731 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B); trong đó 307 bộ có di vật.