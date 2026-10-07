Sống lại ký ức hào hùng của lực lượng vũ trang thủ đô bằng nghệ thuật

Trong thời bình, lực lượng vũ trang thủ đô luôn tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ nhân dân khi thiên tai xảy ra. (Ảnh: Phạm Luân)

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2026), tối 10/10/2026, tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”.

Lực lượng vũ trang thủ đô ra đời cùng quá trình phát triển của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 19/10/1946, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu 11. Ngày 19/10/1946 sau này được công nhận là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô.

Ngay sau khi ra đời, cùng với quân dân Hà Nội và cả nước, lực lượng vũ trang thủ đô đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp.

Nổi bật nhất là việc chiến đấu 60 ngày đêm với tinh thần quyết tử bảo vệ thủ đô để Trung ương rút lên chiến khu Việt Bắc.

Tiếp đó, lực lượng vũ trang thủ đô đã lập nhiều chiến công trong các cuộc kháng chiến cũng như xây dựng, bảo vệ đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang thủ đô đã phối hợp hiệu quả các binh chủng, góp phần làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng năm 1972.

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnhtư liệu quý giá và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình khắc họa truyền thống kiên cường trong chiến đấu, tận tụy trong thời bình, gắn bó với nhân dân, góp phần giữ gìn Hà Nội bình yên.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương.

Trong đó, Chương I mang tên “Hà Nội đứng lên” sẽ khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chương II có chủ đề “Bài ca chiến sĩ thủ đô” - tập trung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ thủ đô qua các thời kỳ.

Chương III: “Hà Nội-Nơi bình yên tỏa sáng” - mở ra hình ảnh một Hà Nội hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và các nghệ sĩ nổi tiếng của Hà Nội trình diễn nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng, những ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng viết về Hà Nội và người chiến sĩ như: “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Bài ca Hà Nội-Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành-Vì nhân dân quên mình”.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.