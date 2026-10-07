Thái Lan: Bangkok đứng đầu danh sách 'Thành phố tốt nhất thế giới năm 2026'

Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, thủ đô của “xứ sở Chùa vàng” đã bất ngờ vươn lên vị trí số 1 trong danh sách “Thành phố tốt nhất thế giới năm 2026” (The Best Cities in the World: 2026 Readers’ Choice Awards) do độc giả của Condé Nast Traveller, tạp chí du lịch và phong cách sống nổi tiếng thế giới, bình chọn.

Cụ thể, theo kết quả bình chọn được công bố mới đây trên trang cntraveller.com, Bangkok đạt 97,68 điểm, vượt qua Paris (Pháp - 97,14 điểm) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ - 96,67 điểm), lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Các thành phố khác trong Top 10 gồm Rome (Italy), Valletta (Malta), Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Australia) và Amsterdam (Hà Lan).

Đáng chú ý, Bangkok không nằm trong Top 20 thành phố tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng năm 2025, nhưng đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong năm nay. Condé Nast Traveller nhận định kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.

Sức hấp dẫn của Bangkok không chỉ đến từ những điểm tham quan nổi tiếng mà còn từ sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như các khu chợ sôi động, cung điện, đền chùa, ẩm thực đường phố, nhà hàng đạt sao Michelin, các quán bar trên sân thượng và hệ thống giải trí đa dạng.

Tại khu phố cổ, Cung điện Hoàng gia và Wat Phra Kaew nổi bật với kiến trúc đặc sắc, trong khi Wat Pho là điểm đến nổi tiếng với tượng Phật nằm. Bên cạnh các công trình lịch sử và văn hóa, Bangkok còn được đánh giá cao nhờ sự phát triển của ẩm thực cao cấp và văn hóa ẩm thực đường phố, tạo nên trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Việc Bangkok vươn lên vị trí số 1 từ ngoài Top 20 chỉ sau một năm được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng của Condé Nast Traveller, đồng thời cho thấy sức hút mạnh mẽ của thủ đô Thái Lan đối với du khách trong năm 2026./.