'Dệt sắc đan mây'- Nối dài hành trình gieo hạt tri thức

“Dệt sắc đan mây” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. (Ảnh: DIỆU HƯƠNG)

Được thành lập từ năm 2020 bởi một nhóm học sinh Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, Libreria Project mong muốn thu hẹp khoảng cách tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ qua thế giới sách.

Trong suốt hành trình hoạt động, dự án đã triển khai nhiều chương trình như thu gom sách, tổ chức hội chợ gây quỹ và các buổi giảng dạy kỹ năng mềm cho học sinh vùng cao.

Bước sang mùa thứ 8, tiếp nối sứ mệnh “Gieo hạt tri thức-Điểm màu ước mơ”, chương trình “Dệt sắc đan mây” được tổ chức với đa dạng hoạt động, góp phần nuôi dưỡng đam mê đọc sách và cung cấp những kỹ năng cần thiết cho hành trình phát triển của học sinh.

Tại sự kiện, với hoạt động “Đổi sách-Lấy quà”, những cuốn sách đã qua sử dụng được các em học sinh mang đến đổi quà. Đây là hoạt động trọng tâm của Libreria Project mùa 8, nhằm chuẩn bị nguồn sách cho chuyến đi thiện nguyện “mang con chữ lên vùng cao” dự kiến sẽ tổ chức sau chuỗi hoạt động tại Hà Nội.

Ban tổ chức Libreria Project trao quà cho các em học sinh. (Ảnh: DIỆU HƯƠNG)

Bên cạnh đó, “Dệt sắc đan mây” còn mang đến cho các em học sinh không gian học tập và trải nghiệm đầy thú vị. Thông qua hoạt động workshop, các em được hướng dẫn làm thiệp và đồ handmade với chủ đề gắn với Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Halloween 31/10.

Các trò chơi giao lưu và vận động thể chất cũng được thiết kế nhằm khuyến khích học sinh phát triển khả năng quan sát, tư duy và kỹ năng làm việc tập thể.

Bày tỏ cảm nhận sau khi tham gia trực tiếp chuỗi hoạt động, em Phan Danh Phúc (học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Trần Quốc Toản) hào hứng chia sẻ: “Em thấy chương trình rất giàu ý nghĩa. Những cuốn sách chính là món quà em muốn gửi tặng các bạn ở vùng cao, em mong các bạn sẽ học và đọc sách thật nhiều để có thêm kiến thức”.

Qua các mùa tổ chức, tổng số thành viên của Libreria Project đã lên tới hơn 800 người. Số lượng thành viên tăng đáng kể theo từng mùa. Hiện dự án không chỉ quy tụ các thành viên thuộc các trường trung học phổ thông chuyên, mà còn có sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên ở nhiều trường trên khắp địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, hoạt động của dự án qua từng mùa không ngừng được mở rộng, từ quyên góp sách đến các chương trình giáo dục và trải nghiệm dành cho học sinh.

Số lượng thành viên của Libreria Project tăng đáng kể theo từng mùa. (Ảnh: DIỆU HƯƠNG)

Em Trịnh Phương Anh (lớp 11 Văn 1, Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Trưởng Ban tổ chức Libreria Project mùa 8, cho biết sau 7 mùa hoạt động, điều thôi thúc dự án tiếp tục không chỉ là những kết quả đã đạt được, mà còn bởi niềm tin rằng văn hóa đọc cần được tiếp nối và lan tỏa rộng rãi hơn. Theo Phương Anh, mỗi cuốn sách như một sợi chỉ, mỗi người tham gia góp thêm một sắc màu, cùng “dệt” nên một bầu trời tri thức rộng lớn hơn.

Phương Anh chia sẻ, để duy trì một dự án qua nhiều mùa, với học sinh trung học phổ thông là điều không dễ dàng. Các thành viên phải đồng thời đảm nhiệm công tác lên ý tưởng, truyền thông, tìm kiếm nguồn lực, kết nối với trường học, chuẩn bị nội dung và trực tiếp tổ chức sự kiện.

“Khó khăn lớn nhất mà chúng em gặp phải là làm sao để cân bằng từ nhân sự, kinh phí, nguồn sách, địa điểm đến kết nối với các trường để xin tổ chức. Nhiều khi chúng em phải tranh thủ họp sau giờ học, hay vừa ôn bài vừa chạy deadline… Nhưng chính việc cùng nhau giải quyết những khó khăn ấy khiến chúng em học được cách chịu trách nhiệm và trở nên trưởng thành hơn”, Phương Anh bày tỏ.

Song song đó, việc duy trì nguồn sách ổn định, phân loại sách và vận chuyển tới các địa phương vùng cao cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với Ban tổ chức.

Tiếp nối những thành quả đạt được trong các mùa trước, khi quyên góp hơn 2.000 đầu sách cho Trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Bái ở mùa 6 và 3.000 đầu sách cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn) ở mùa 7, Libreria Project đặt mục tiêu tiếp tục thu gom khoảng 2.000-3.000 cuốn sách trong dự án mùa 8 lần này.

“Dệt sắc đan mây” được tổ chức với đa dạng hoạt động. (Ảnh: DIỆU HƯƠNG)

Mỗi cuốn sách trước khi trao tặng đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu và sở thích của học sinh. Theo đó, Ban tổ chức ưu tiên những đầu sách có giá trị về mặt học tập và phát triển kỹ năng, như sách văn học, khoa học, sách kỹ năng và các tài liệu hỗ trợ học tập.

Những cuốn sách không chỉ là món quà tri thức mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự trân trọng, góp phần xây dựng môi trường đọc sách lành mạnh và bổ ích dành cho các em.

Trong tương lai, dự án hướng tới việc xây dựng mô hình thư viện hoặc tủ sách được duy trì lâu dài tại các địa phương, mở rộng cả về số lượng sách, số trường và địa bàn hoạt động. Bên cạnh việc đưa sách đến nhiều nơi hơn, Libreria Project cũng mong muốn thử nghiệm thêm những hình thức giáo dục mới, để việc đọc sách trở nên gần gũi, chủ động và phù hợp hơn với từng nhóm học sinh.

Chuỗi sự kiện "Dệt sắc đan mây" đánh dấu bước khởi đầu cho mùa hoạt động thứ 8 của dự án, mở ra chuyến hành trình lan tỏa tri thức, mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.