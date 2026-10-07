Trung Quốc: Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Đạo diễn Trà Nguyễn, Nhà sáng lập dự án "The Run - A Theatre Project" (ngoài cùng, bên phải) cùng các diễn giả quốc tế trao đổi tại phiên thảo luận chuyên đề. (Ảnh: Lê Anh/Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương.”

Đại diện cho nghệ thuật biểu diễn đương đại Việt Nam, đạo diễn, nghệ sỹ thực hành sân khấu Nguyễn Bích Trà (Trà Nguyễn) - Nhà sáng lập dự án sân khấu độc lập “The Run - A Theatre Project” - đã tham gia trao đổi trực tiếp tại phiên thảo luận.

Dưới sự chủ trì của bà Betty Fung, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan Quản lý Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WKCDA) kiêm Phó Chủ tịch AAPPAC, đạo diễn Trà Nguyễn cùng các diễn giả quốc tế - gồm ông Đinh Trung Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Phát triển Du lịch, Thể thao và Đài Truyền hình thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc); bà Brenna Hobson, Giám đốc Ban Chương trình Nhà hát Opera Sydney (Australia) và bà Cecilia Ho, Chủ tịch Quỹ Lee Hysan (Hong Kong) - đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về thách thức tài chính, mô hình vận hành độc lập và chiến lược duy trì sức sống bền vững cho các dự án sân khấu đương đại trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều biến động.

Chia sẻ bên lề sự kiện, đạo diễn Trà Nguyễn bày tỏ niềm vinh dự khi tiếng nói của những người thực hành nghệ thuật cá nhân từ Việt Nam được ghi nhận tại một diễn đàn thảo luận mang tầm vóc khu vực về tương lai ngành nghệ thuật biểu diễn.

Theo cô, đây không chỉ là cơ hội lớn để học hỏi, kết nối với các đồng nghiệp quốc tế ở nhiều vị trí khác nhau, mà còn là nguồn động lực để cô tiếp tục mở rộng cầu nối, tạo điều kiện cho các nghệ sỹ và người thực hành nghệ thuật tại Việt Nam cùng tiếp cận những cơ hội phát triển tương tự.

Nhà sáng lập "The Run - A Theatre Project" hy vọng những trải nghiệm và chia sẻ của mình sẽ phần nào đóng góp vào bức tranh chung của ngành biểu diễn tương lai tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

"The Run - A Theatre Project" được đạo diễn, biên kịch Trà Nguyễn khởi xướng từ năm 2018. Đây được coi là nền tảng độc lập tiên phong tại Việt Nam chuyên tâm xây dựng cơ sở hạ tầng cho sân khấu thể nghiệm, đề xuất và bàn luận các hướng thực hành sân khấu mới.

Nền tảng tập trung tạo không gian cho các nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất trẻ thử nghiệm các hình thức biểu diễn mới, phá vỡ ranh giới kịch nghệ truyền thống thông qua việc kết hợp nghệ thuật thị giác và trình diễn đa ngành.

Đạo diễn Trà Nguyễn từng đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc Sàn Art – không gian độc lập lâu đời dành cho nghệ thuật đương đại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô tốt nghiệp Thạc sỹ Nghệ thuật ngành Biên kịch tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) theo chương trình học bổng Fulbright và từng dàn dựng, biểu diễn nhiều tác phẩm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Berlin (Đức), Jakarta (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản)…

Hội nghị AAPPAC 2026 quy tụ hơn 350 nhà lãnh đạo nghệ thuật biểu diễn, người thực hành văn hóa và nghệ sỹ đến từ các trung tâm nghệ thuật, nhà hát và tổ chức biểu diễn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng đông đảo nghệ sỹ quốc tế.

Sự kiện đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập hiệp hội, đồng thời là kỳ hội nghị đầu tiên do Khu Văn hóa Tây Cửu Long đăng cai tổ chức, hướng tới lễ khai trương trọng thể của Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Tây Cửu Long vào năm 2027.

Việc đại diện sân khấu độc lập Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn tầm vóc khu vực lần này tiếp tục khẳng định sự chủ động hội nhập cùng vị thế ngày càng rõ nét của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên bản đồ quốc tế./.