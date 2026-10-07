Ngày 7-10, thông tin tới báo chí, Sở VH-TT-DL Hà Nội cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt dài khoảng 90 phút, diễn ra vào tối 10-10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.

Nội dung tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình được tổ chức tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Hà Nội). Ảnh: BTC

Chương trình tái hiện từ mùa Thu Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội kháng chiến, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô đến chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Hình ảnh người chiến sĩ hôm nay cũng được khắc họa trong chương trình.

Chương trình gồm 3 chương. Chương I: “Hà Nội đứng lên” khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương II: “Bài ca chiến sĩ Thủ đô” tập trung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ Thủ đô qua các thời kỳ. Chương III: “Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng” mở ra hình ảnh Hà Nội hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và các nghệ sĩ nổi tiếng của Hà Nội. Nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng, những ca khúc viết về Hà Nội và người chiến sĩ được giới thiệu như “Người Hà Nội”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Đi giữa lòng dân”, “Bài ca Hà Nội - Hà Nội niềm tin hy vọng”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vì nhân dân quên mình”...

Các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”. Ảnh: BTC

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Chương trình cũng là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.