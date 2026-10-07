Người dân háo hức check-in với 'khung gương' độc đáo bên hồ Hoàn Kiếm

Tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được gấp rút hoàn thiện để dự kiến mở cửa từ ngày 8-10.

Trong ngày hôm nay 7-10, khu vực ven Hồ Gươm trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ sáng sớm, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã tìm đến để chiêm ngưỡng công trình mới và lưu lại những khoảnh khắc bên khung gương nghệ thuật.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, “Dải lụa ký ức” được triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan, đồng thời đem đến những trải nghiệm mới tại khu vực Hồ Gươm vốn quen thuộc với người dân và du khách.

Điểm gây chú ý là những khung gương được bố trí trên tuyến cầu cảnh quan uốn lượn giữa không gian cây xanh. Qua mỗi góc gương, hình ảnh Hồ Gươm, Tháp Rùa, hàng cây và dòng người qua lại tạo nên những khuôn hình khác lạ.

Không ít bạn trẻ tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh cho nhau. Các gia đình cũng đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm, trong khi du khách dừng chân khá lâu để tìm góc chụp đẹp.

Bạn Nguyễn Lan, một người dân thường xuyên đi bộ quanh Hồ Gươm, cho rằng công trình mới mang đến một cách trải nghiệm khác cho không gian vốn đã rất quen thuộc. “Tuyến cầu uốn lượn giữa cây xanh trông khá lạ so với cảnh quan trước đây. Nếu làm hài hòa với cây cối và mặt nước, đây sẽ là một điểm lý tưởng để mọi người dừng lại ngắm cảnh, chụp ảnh”, bạn Lan chia sẻ.

Không chỉ là điểm chụp ảnh, tuyến cầu còn mở ra nhiều khoảng nhìn mới hướng về mặt hồ và Tháp Rùa. Những đoạn chuyển hướng được bố trí thành các khoảng dừng, giúp người dân có thêm không gian ngắm cảnh, trò chuyện và thư giãn.

Trong dòng người tấp nập, những chiếc điện thoại liên tục được giơ lên. Người chỉnh dáng, người chọn góc máy, tiếng cười nói hòa cùng nhịp sống sôi động của khu vực Hồ Gươm, tạo nên một không khí đặc biệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 7-10 các hạng mục của công trình cơ bản đã hoàn thiện. Dù chưa đến thời điểm chính thức mở cửa, một số người dân và du khách đã dừng lại chụp ảnh, tìm những góc mới để ghi lại hình ảnh bên hồ Hoàn Kiếm.

Từ tuyến cầu, người trải nghiệm có thể tiếp cận khu vực ven hồ ở một cao độ khác. Những khung gương được bố trí xen giữa cây xanh tạo thêm các điểm dừng để quan sát, chụp ảnh, đồng thời mở ra những góc nhìn khác về mặt hồ và Tháp Rùa.

Các khung gương được lắp đặt dọc tuyến hướng người dân, du khách tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Công trình thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Nội nói chung và hồ Hoàn Kiếm nói riêng.

Sự xuất hiện của “Dải lụa ký ức” vì thế không chỉ làm mới cảnh quan ven hồ, mà còn tạo thêm một điểm đến văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn trong những ngày Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh hệ thống khung gương, tuyến cầu đi bộ có thiết kế uốn lượn như một dải lụa đang dần hoàn thiện giữa những hàng cây ven hồ.

Các khung thép được lắp dựng dọc tuyến, tạo thành kết cấu chính của cầu cạn. Phía trên là những tấm ván gỗ chạy dọc theo lối đi. Hệ thống đèn LED được bố trí men theo mặt sàn, dự kiến tạo hiệu ứng ánh sáng khi không gian được vận hành vào buổi tối.

Không gian này được triển khai theo hướng tạm thời, dự kiến phục vụ người dân và du khách từ ngày 8/10 đến hết 2/12/2026, sau đó các hạng mục sẽ được tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng khu vực.

“Dải lụa ký ức” được triển khai theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Theo phương án, thời gian trưng bày dự kiến từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12.