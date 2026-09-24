Bám sát chỉ đạo, hoàn thành nhiều khâu yếu, việc khó trong công tác kiểm tra Đảng

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế, công cụ nghiệp vụ

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tại phiên họp lần thứ IV do Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP nêu rõ, Cơ quan UBKT Đảng ủy đã hoàn thiện hồ sơ, triển khai Thông báo kết luận kiểm tra theo Quyết định số 59 của Đảng ủy CATP đối với 40 tổ chức đảng, 40 đảng viên; hiện đang theo dõi, đôn đốc, hậu kiểm việc thực hiện kết luận.

Cơ quan UBKT đang hoàn thiện 3 văn bản nghiệp vụ và giáo trình, theo hướng quy định rõ việc phải làm, phương pháp thực hiện, sản phẩm và trách nhiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP chủ trì Hội nghị

Cụ thể, quy định về quản lý, theo dõi lĩnh vực, nội dung trọng tâm và chuyên đề nghiệp vụ; hướng dẫn kiểm điểm về Đảng sau kết luận. Cơ quan UBKT đã hệ thống hóa thành một hướng dẫn tương đối hoàn chỉnh, đi từ tiếp nhận kết luận, xác định nội dung và đối tượng phải kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm, xác định biện pháp khắc phục đến báo cáo, theo dõi và hậu kiểm.

Điểm quan trọng là làm rõ ranh giới giữa kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm với xem xét kỷ luật; đồng thời gắn việc kiểm điểm về Đảng với xem xét trách nhiệm CBCS trong cùng một kế hoạch, sử dụng chung hồ sơ, tài liệu. Qua đó, khắc phục khoảng trống từ sau khi ban hành kết luận đến khi trách nhiệm được xem xét đầy đủ và nội dung khắc phục được kiểm chứng là đã hoàn thành.

Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATP với UBKT đảng ủy xã, phường được xây dựng để đáp ứng mô hình Công an địa phương 2 cấp; làm rõ bên chủ trì, bên phối hợp trong nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, thi hành kỷ luật, theo dõi thực hiện kết luận và chuyển giao hồ sơ; bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo, không làm thay hoặc mở rộng thẩm quyền.

Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP báo cáo kết quả thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ IV

Cơ quan UBKT đang hoàn thiện Giáo trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; hướng dẫn từ quy định phải hiểu thế nào, làm thế nào và sản phẩm phải đạt yêu cầu gì; từ cách đọc một nghị quyết, xây dựng đề cương, nghiên cứu hồ sơ để nhìn ra bản chất vấn đề, thẩm tra, xác minh, xác định nguyên nhân, trách nhiệm đến cách viết báo cáo, kết luận và hậu kiểm.

Kiểm đếm tiến độ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026

Trong 9 tháng, UBKT Đảng uỷ CATP đã tham mưu, thực hiện 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 51 tổ chức đảng, 41 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy CATP thực hiện 2 cuộc đối với 48 tổ chức đảng, 40 đảng viên; UBKT Đảng ủy CATP thực hiện 3 cuộc đối với 3 tổ chức đảng, 1 đảng viên. Công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên được duy trì đối với 162 tổ chức đảng, gần 20.000 đảng viên. Qua đó đã tham mưu 5 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên.

Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Cơ quan UBKT đã hướng dẫn 100% đảng ủy, UBKT xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026; hiện tiếp tục kiểm đếm tiến độ từng cuộc, xác định rõ cuộc đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai và thời hạn hoàn thành.

Trong thực hiện quy chế phối hợp, đã có 17 Đảng ủy Công an cấp xã được Đảng ủy, UBKT đảng ủy xã, phường kiểm tra, giám sát; UBKT Đảng ủy CATP cử thành viên tham gia các đoàn theo quy định.

Về hậu kiểm, năm 2025 đã hoàn thành theo dõi, đôn đốc đối với 16 kết luận; năm 2026 đã hoàn thành hậu kiểm 3 kết luận, hiện tiếp tục theo dõi, đôn đốc 43 kết luận.

Tại Hội nghị, Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm UBKT đã báo cáo về tổ chức, hoạt động của UBKT cơ sở và công tác phối hợp với Thanh tra CATP, tình hình nhân sự, chất lượng hoạt động của UBKT Đảng ủy trực thuộc và UBKT Công an xã, phường; khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiện toàn; việc tăng cường phối hợp, trao đổi, sử dụng kết quả thanh tra phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm về Đảng.

Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP, các thành viên UBKT đã có trao đổi thảo luận về công tác chuyên môn, nghiệp vụ liên quan...

Tập trung các nhiệm vụ công tác cơ bản, không để kéo dài

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu 3 Đoàn kiểm tra số 89 khẩn trương họp, rà soát kỹ hồ sơ, thống nhất đánh giá, nội dung kết luận phải có căn cứ, làm rõ tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục; không nhận xét chung, không né trách nhiệm nhưng cũng không quy trách nhiệm khi chưa đủ căn cứ.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP phát biểu tại Hội nghị

“Qua kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp và trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra của phòng nghiệp vụ đối với hệ lực lượng. Kết quả Đoàn 89 phải phục vụ được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, không chỉ để kết thúc một cuộc kiểm tra” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ.

Kiểm đếm lại toàn bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiếp tục hậu kiểm từng nội dung; chưa có tài liệu, kết quả kiểm chứng thì chưa xác nhận hoàn thành…

Đối với 3 dự thảo Quy định, Hướng dẫn, Quy chế, đồng chí Chủ nhiệm UBKT giao Cơ quan UBKT tiếp thu đầy đủ ý kiến tại kỳ họp, rà soát kỹ căn cứ, thẩm quyền, nội dung và hoàn thiện theo quy định. “Văn bản ban hành phải rõ việc, rõ trách nhiệm, dễ thực hiện, không phát sinh thêm thủ tục và báo cáo không cần thiết” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá cao và biểu dương Cơ quan UBKT về việc xây dựng Giáo trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định đây là khối lượng công việc lớn, đi vào cách làm cụ thể. Sau bước đi này, cần tiếp tục rà soát thật kỹ, nhất là các nội dung về thẩm quyền, quy trình và phương pháp nghiệp vụ; đáp ứng được yêu cầu - giáo trình phải làm để dùng lâu dài, dùng được trong thực tế, hướng tới trở thành tài liệu nghiệp vụ dùng chung của Công an Hà Nội…

Trao đổi về Hội nghị tập huấn của UBKT, đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định cách chuẩn bị lần này có nhiều đổi mới, đáng ghi nhận, đồng thời đề nghị tập huấn không được sa vào đọc lại quy định, dành thời lượng chính hướng dẫn cách làm, tình huống và hồ sơ thực tế; quán triệt Nghị quyết số 35, Kế hoạch số 98 phải gắn với những việc cơ sở phải làm; sau tập huấn phải tổng hợp kết quả kiểm tra, câu hỏi, vướng mắc của cơ sở để tiếp tục hướng dẫn và bổ sung, hoàn thiện Giáo trình nghiệp vụ.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu công tác phối hợp giữa Cơ quan UBKT và Thanh tra CATP cần thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn. Kết luận thanh tra có nội dung xác định sai phạm, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thì phải được trao đổi kịp thời với Cơ quan UBKT để xem xét trách nhiệm về Đảng. Đối với vụ việc phức tạp, hai đơn vị chủ động trao đổi. “Giao Cơ quan UBKT phối hợp Thanh tra CATP rà soát cơ chế phối hợp, thống nhất rõ đầu mối, nội dung trao đổi, thời điểm chuyển tài liệu và trách nhiệm xử lý sau khi tiếp nhận” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

Đối với công tác tổ chức, nhân sự UBKT cơ sở, giao Cơ quan UBKT phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ rà soát đến từng đơn vị, trường hợp còn thiếu hoặc bố trí chưa phù hợp phải có phương án cụ thể.

Ngoài ra, đồng chí Chủ nhiệm UBKT yêu cầu tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ trong chương trình năm 2026, hạn chế tối đa chuyển việc sang năm sau.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP đã thảo luận, thống nhất xem xét xử lý đối với đảng viên có sai phạm theo quy định.